Турецкие СМИ: Коноплянка и Тайсон в сфере интересов «Фенербахче»
Как передает ресурс АМК, сразу четыре известных футболиста входят в сферу интересов «Фенербахче».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Приоритетной целью называется хавбек «Шахтера» — Тайсон, у которого в конце 2017 года заканчивается контракт с украинским клубом.
Также «канарейки», по информации издания, интересуются полузащитником сборной Украины Евгением Коноплянкой.
Кроме того, руководство «Фенербахче» хочет видеть в своей команде Марио Гомеса из «Вольфсбурга» и «Хоэля Кемпбелла из лиссабонского «Спортинга».
Ранее сообщалось, что турецкий клуб достиг предварительной договоренности о подписании контракта с голкипером «Арсенала» Давидом Оспиной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter