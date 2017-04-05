Турецкие СМИ: Коноплянка и Тайсон в сфере интересов «Фенербахче»

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Приоритетной целью называется хавбек «Шахтера» — Тайсон, у которого в конце 2017 года заканчивается контракт с украинским клубом.

Также «канарейки», по информации издания, интересуются полузащитником сборной Украины Евгением Коноплянкой.

Кроме того, руководство «Фенербахче» хочет видеть в своей команде Марио Гомеса из «Вольфсбурга» и «Хоэля Кемпбелла из лиссабонского «Спортинга».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб достиг предварительной договоренности о подписании контракта с голкипером «Арсенала» Давидом Оспиной.