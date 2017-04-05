Руни может не сыграть против «Сандерленда»

Руни вышел на замену в матче 30-го тура с «Вест Бромвич Альбион» (0:0), но пропустил вчерашнюю встречу с «Эвертоном» (1:1). Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сомневается, что Руни успеет восстановиться.



«У Руни повреждены обе лодыжки, так что я не знаю, сыграет он или нет. Но я думаю, что не так легко восстановиться в течение нескольких дней после такой травмы», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».



Матч «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 апреля. Начало — 15:30 мск.