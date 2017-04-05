Назначен новый директор «Жетысу»

Муканов Серик Мейрханович, родился 12 апреля 1953 года в Алматинской области. Долгое время работал на должности заместителя акима Алматинской области (курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта), последние места работы: первый заместитель председателя областного филиала ОО «Партия Нур Отан», секретарь областного маслихата.



Сегодня состоялась встреча вновь назначенного директора клуба С. Муканова с тренерским составом дублирующей команды «Жетысу», а также с детскими тренерами Футбольного Центра.



В ходе встречи директор клуба лично познакомился с каждым тренером, выслушал их предложения и пожелания.



Наставники команд получили возможность высказаться о всех накопившихся проблемах, в числе которых проблемы обеспечения мальчишек, проживающих в пригородных населенных пунктах и посещающих Футбольный центр — транспортом, питанием и проживанием. Поднимались, также, вопросы повышения заработной платы детским тренерам и оплаты прохождения ими курсов повышения квалификации. Были обсуждены и вопросы строительства крытого манежа для зимних тренировок и открытия второго филиала Футбольного центра в Коксуском районе.



— Все поднятые проблемы будут изучены и последовательно решаться, — заверил директор клуба.



Серик Мейрханович обратил особое внимание на необходимость воспитания детей в духе патриотизма, важность их психологического и физического здоровья. Всему тренерскому составу была поставлена задача: приложить все силы на подготовку качественного резерва для основной команды «Жетысу», чтобы с каждым годом все больше местных воспитанников вливались в основной состав, а количество легионеров соответственно уменьшалось.



— Это основная задача, которая стоит перед нами, и перед всем казахстанским футболом, — подчеркнул Серик Муканов.