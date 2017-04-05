Гендиректор «Шахтера» после отмены матча с «Полтавой»: Нельзя идти на поводу у безответственных собственников клубов

«Не смотря на то, что Шахтер выходит в полуфинал, особой радости я не испытываю. Хотелось бы, чтобы победитель определялся на поле, а не в кабинетах. С другой стороны, я поддерживаю решение о запрете проведения матча на стадионе Локомотив, принятое совместно представителями ФФУ и УПЛ. Этот эпизод может стать поворотным в истории реформирования нашего футбола. Я уверен, только решительные действия могут обеспечить порядок и создать предпосылки для развития. Инфраструктура, качественные поля — это фундамент, на котором можно строить команду с долгосрочной перспективой», — отметил генеральный директор донецкого клуба.

«Отдельно хотел бы обратить внимание на деструктивную позицию президента полтавского клуба. У него была прекрасная возможность провести матч на стадионе Ворсклы. Пришло бы гораздо больше болельщиков, матч можно было бы провести в вечернее время при качественном освещении, опять же в интересах зрителей и наконец продать билеты, а вырученные средства направить на улучшение качества газона на стадиона Локомотив. К сожалению, этого всего не произошло. И пострадали прежде всего болельщики. В Ахтырке, в отличие от Полтавы, с прошлого года были сделаны правильные выводы и благодаря действиям руководства клуба “Нефтяник” матч состоится на хорошем газоне», — продолжил Палкин.

«Сейчас мы стоим перед выбором: или мы идем на поводу у безответственных собственников клубов, шантажирующих футбольную общественность, вносящих своими необдуманными действиями хаос и девальвируя принципы и ценности, опускаемся на самое дно, при этом разрушаем всю систему окончательно или руководствуясь здравым смыслом, принимаем болезненные решения и удерживаем планку качества на уровне, достойном страны, стремящейся к европейским стандартам», — подытожил функционер.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве отменен матч ¼ финала Кубка Украины по футболу «Полтава» — «Шахтер» из-за неудовлетворительного состояния газона стадиона «Локомотив». Принимающей стороне было предложено перенести матч на арену имени Алексея Бутовского, где проводит свои матчи команда Премьер-лиги полтавская «Ворскла». Однако, руководство ФК «Полтава» категорически отвергло это предложение и пообещало в знак протеста сняться с соревнований в Первой лиге и расформировать команду.

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