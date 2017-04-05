Сабалета готов сыграть с «Челси», Санья пропустит 2−3 недели
Защитник Пабло Сабалета сможет помочь «Манчестер Сити» в матче 31-го тура английской
Премьер-лиги с «Челси».
Об этом на
«Сабалета готов играть. Что касается Санья, он пропустит две или три недели. Жезус? Не знаю, сколько времени потребуется на полное восстановление, но результаты уже есть», — цитирует Гвардиолу
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 5 апреля. Начало — 22:00 мск.
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