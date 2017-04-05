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5 апреля 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сабалета готов сыграть с «Челси», Санья пропустит 2−3 недели

Защитник Пабло Сабалета сможет помочь «Манчестер Сити» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Сабалета готов играть. Что касается Санья, он пропустит две или три недели. Жезус? Не знаю, сколько времени потребуется на полное восстановление, но результаты уже есть», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 5 апреля. Начало — 22:00 мск.

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