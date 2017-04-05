Сабалета готов сыграть с «Челси», Санья пропустит 2−3 недели

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.



«Сабалета готов играть. Что касается Санья, он пропустит две или три недели. Жезус? Не знаю, сколько времени потребуется на полное восстановление, но результаты уже есть», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».



Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 5 апреля. Начало — 22:00 мск.