О чем пишет пресса, что говорят болельщики, какие возможны варианты — пишет лондонский корреспондент «Советского спорта».

Когда в минувшие выходные «Челси» играли с «Кристал Пэлас», лишь немногие на стадионе, по всей стране или во всем мире считали, что результат будет чем-то иным, кроме убедительной победы «синих». В этом сезоне «Челси» — это команда, в которой практически отсутствуют «слабые места», что и позволяет им уверенно лидировать в чемпионате.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 31, 5.04.2017, 22:00 -:- Челси Манчестер Сити

Но это футбол, и это премьер-лига. Это соревнование, в котором в каждый конкретный игровой день т.н. «неожиданность» не заставит себя долго ждать. Так случилось и в минувшую субботу, когда «орлы» покинули «Стэмфорд Бридж» с тремя очками, и всем стало интересно, сможет ли «Челси» снова «поскользнуться» и таким образом оживить, казалось бы, уже отсутствующую чемпионскую гонку.

Очередной тур — уже в середине недели, и у «Челси» есть прекрасная возможность достаточно быстро вернуться на уже ставшую привычной победную колею. Однако проблема в том, что делать это придётся уже сегодня вечером, при этом против исключительно талантливой и амбициозной команды — «МанСити» Пепа Гвардиолы.

Вряд ли «горожане» забыли то, как они проиграли «Челси» ранее в этом сезоне. Мало того, что они проиграли матч, но Фернандино и Агуэро были удалены за то, что полностью потеряли контроль над собой, выясняя «горячие» отношения с соперниками. Дэвид Луис может и не обижается уже на Агуэро, но необходимость постоянного лечения колена является не последним напоминанием о том, что может произойти этим вечером. Фанаты «Челси» уверенны, что результат последней игры был случайностью и нет никаких шансов на то, что «синие» проиграют две домашние игры подряд на этом отрезке чемпионата. Но если они действительно проиграют, то к моменту начала следующей игры в воскресенье их лидерство может сократиться до одного очка, а значит и чемпионская гонка будет реанимирована.

Антонио Конте не выглядит озабоченным. Итальянец трансформировал команду, которая закончила прошлый сезон в середине турнирной таблицы и не видит сценария, при котором чемпионский титул окажется где угодно, кроме как на западе Лондона. У его оппонента в этот вечер могут быть другие идеи. Никогда в своей профессиональной карьере Пеп Гвардиола не проигрывал одной команде дважды за один сезон. Его команда, может, и отстаёт от лидеров на 8 очков, но это именно тот дефицит, который они преодолели на том же отрезке сезона, когда выиграли свой последний титул.

Наблюдая за новостями и читая местную прессу, мало кто считает, что у «горожан» есть шанс выиграть. Они, может, и обладают одними из самых талантливых атакующих игроков в лиге, но их неспособность довести до победы практически выигранные игры и является в значительной степени тем, что и отличает «горожан» от их сегодняшних оппонентов.

Итак, что мы можем ожидать? «МанСити», скорее всего, будет играть так же, как и против «Арсенала», поддерживая высокий темп, заставляя «Челси» находиться под постоянным давлением и удерживая мяч на половине поля соперника. Если им удастся забить быстрый гол, то это может способствовать возобновлению чемпионской гонки. Мы уже давно говорили, что «Челси» — «избранные, но не вступившие в должность чемпионы». Вечером в среду мы будем знать, соответствует ли это действительности. Пристегнитесь, нас опять ждёт головокружительный, эмоциональный вечер!