Юсуп Шадиев: «Кайрату» не хватает вожака. Такого как Тимощук

Чума хуже Тавамбы?



— «Кайрат» четвёртый раз подряд сыграл вничью. Что не так с алматинцами?

— В прошлом году они начали чемпионат ещё хуже. И сейчас команда не на ходу. Вроде игра есть, моменты создаются, но… Самое главное — не создавать сейчас панику. Сезон длинный, трагедии не происходит. Думаю, команда ещё раскатится.



— И всё-таки кого или чего не хватает вице-чемпиону?

— Во-первых, физические кондиции недостаточны. После 70-й минуты команда подсаживается. Во-вторых, многие игроки явно не форме, в том числе ведущие — Гоу, Аршавин, Исламхан… От них многое зависит. Ну и, в-третьих, нужен фарт. В матче с «Иртышом» ещё в первом тайме могли забить три гола, а у гостей всех моментов за матч — раз-два и обчёлся.



На мой взгляд, алматинцам также не хватает забивного нападающего. Чума Анене в «Амкаре» за два сезона провёл два гола. Думаю, ушедший Тавамаба в этом смысле был по сильнее, умел убежать от защитников, пробить. «Кайрату» нужно искать форварда, похожего по качествам на Кабанангу. Конголезец и мяч придержит, когда надо, и любую оборону продавит.



Цхададзе ошибся с заменами?



— Прокомментируйте, пожалуйста, замены в матче с «Иртышом».

— Выход Анене вместо Куантаева ничего команде не принёс. Да и замена Иличевича на Аршавина получилась неравноценной. Понятно, хорват устал, он проделал большой объём работы, но Андрей ещё не в форме. Почему не играл Георгий Жуков, который хорошо смотрелся в игре с «Кайсаром», или Акош Элек мне неизвестно.



С одной стороны, Гоу надо было менять. Он слабо сыграл, все время принимал мяч спиной к воротам. А с другой, выход Ахметова стал роковым, хотя в пропущенном мяче он не виноват. Этой заменой вроде бы усиляли оборону…



Наверное, Цхададзе ошибся с заменами. Он хотел сохранить минимальный счёт. Возможно, надо было продолжать гнуть свою линию, искать счастья у чужих ворот, а не прижиматься к своим.



— В «Кайрате» много талантливых футболистов, но лидера, кажется, нет.

— Да, вожака не хватает. Такого как Тимощук. Он ведь командовал игрой, дирижировал. Порой ребят заставлял двигаться, бегать. Алматинцам надо ускорить переход из обороны в атаку, быстрее проходить центр поля. Против «Кайрата» соперники в оборону отряжают чуть ли не девять человек. Это надо учитывать.



«Ордабасы» поборется за золото?



— Не пора ли руководителям алматинского клуба применить оргмеры?

— Не думаю. Корабль плывёт в правильном направлении. У команды нет результата, но есть игра, моменты, футболисты набирают форму, физические кондиции. Аршавин и прошлый сезон начал ни шатко ни валко, а потом разыгрался. Уверен, «Кайрат» скоро разгонится так, что остановить его будет невозможно. И станет чемпионом, так и запишите!



— Вчера «Ордабасы» проиграл «Тоболу» в Затобольске. Что думаете о перспективах этих клубов?

— Мне нравится шымкентская команда. Она хорошо готова физически и технически на высоте. «Ордабасы» в этом сезоне составит конкуренцию «Кайрату» и «Астане» в борьбе за золото. А «Иртыш» с «Тоболом» поспорят за место в еврокубках.