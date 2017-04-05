Футболисты «Эльденсе» за договорные матчи получали от € 60 тыс. до € 150 тыс

Помимо игры с «Барселоной B», проигранной со счётом 0:12, футболисты «Эльденсе» умышленно уступали «Вильярреалу Б» (0:4), «Атлетико Балеарес» (0:5), «Корнелье» (1:3) и «Гаве» (0:1). Сумма, за которую ряд футболистов «Эльденсе» соглашались играть договорной матч, варьировались от € 60 тыс. до € 150 тыс. Во всех случаях целью договорного матча был заработок в букмекерских конторах.



Напомним, в матче с резервной командой «Барселоны» футболисты «Эльденсе» пропустили 12 безответных мячей, что является рекордом третьего дивизиона. После игры нападающий «Эльденсе» Шейх Саед сообщил, что встреча могла быть договорной Позже стало известно, что главный тренер клуба итальянец Филиппо ди Пьеро арестован, а служба безопасности Ла Лиги расследует ещё четыре матча с участием «Эльденсе».



«Эльденсе», занимавший последнее, 20-е место в таблице, уже снялся с турнира. Также клуб объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов.