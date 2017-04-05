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5 апреля 2017, 14:16 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» намерен вернуть потерянные 9 очков

Футбольный клуб «Атырау» намерен отстоять снятые решением ФИФА 9 очков, передает корреспондент портала «Мой город».

Футбольный клуб <span class=error>Атырау</span> намерен отстоять снятые решением ФИФА 9 очков передает корреспондент портала Мой город. Увеличить
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Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.

— Мы наняли адвоката с европейской лицензией, который подал жалобу в спортивный арбитражный суд в города Лозанны. Дело в том, что мы не согласны с решением ФИФА, поскольку задолженность перед игроком и тренером погашена, — рассказал Азамат Бекет.

Напомним, что 1 марта ФК «Атырау», согласно решению Дисциплинарного комитета ФИФА, был лишен 9 очков и стартовал теперь уже в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана 2017 года в минусе. Такое решение был обосновано тем, что клуб не выплатил задолженность перед бразильским защитником Джонатасом и черногорским тренером Зораном Филиповичем, которые работали в ФК еще в 2012 году. Тогда футбольным клубом «Атырау» руководил Арман Умбеталиев.

— Сегодня это сказывается на результатах команды, на настрое команды. Мы не будем сидеть сложа руки, мы будем добиваться того, чтобы восстановить потерянные очки, — заявил глава облспорта.

Добавим, что ближайший домашний матч ФК «Атырау» проведет 8 апреля с ФК «Астана». Начало игры — 16.00. Место проведения — стадион «Судоремонтник», пос. Балыкшы.

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