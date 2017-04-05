Президент «Полтавы» после отмены матча КУ с «Шахтером»: Завтра все футболисты получат полный расчет
Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев прокомментировал отмену матча против «Шахтера» в рамках Кубка Украины.
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Видимо, что-то случилось...
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«Завтра в 15.00 все футболисты клуба, а также тренеры получат полный расчет. Игрокам в полном объеме выплатят зарплату за март и предоставят статус свободных агентов. Замечу, что у нас не было задолженностей, все обязательства выполнялись вовремя.
Это не эмоциональное решение. Все вопросы к ФФУ, которая, нарушив все нормы, непонятно чем руководствовалась и обязала нас играть на другой арене. Поле стадиона «Локомотив» на 70 процентов имеет травяной покров. Сотрудники арены старались, и к ним у меня претензий нет.
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Поединок «Полтава» — «Шахтер» должен был состояться сегодня в 14.00, но был отменен решением Комитета ФФУ.
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