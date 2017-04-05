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5 апреля 2017, 13:58 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Президент «Полтавы» после отмены матча КУ с «Шахтером»: Завтра все футболисты получат полный расчет

Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев прокомментировал отмену матча против «Шахтера» в рамках Кубка Украины.

Глава полтавского клуба обвиняет <span class=error>ФФУ</span> в нарушении норм регламента. Увеличить
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«Завтра в 15.00 все футболисты клуба, а также тренеры получат полный расчет. Игрокам в полном объеме выплатят зарплату за март и предоставят статус свободных агентов. Замечу, что у нас не было задолженностей, все обязательства выполнялись вовремя.

Это не эмоциональное решение. Все вопросы к ФФУ, которая, нарушив все нормы, непонятно чем руководствовалась и обязала нас играть на другой арене. Поле стадиона «Локомотив» на 70 процентов имеет травяной покров. Сотрудники арены старались, и к ним у меня претензий нет.

В Премьер-лиге есть худшие поля, но там почему-то не запрещают играть. У нас есть качественная база, есть все условия для тренировок, — сказал Соболев в комментарии footboom.com.

Поединок «Полтава» — «Шахтер» должен был состояться сегодня в 14.00, но был отменен решением Комитета ФФУ.

Шахтер Д
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Полуфинальный матч Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоится из-за состояния газона, информирует пресс-служба горняков. Игра должна была пройти сегодня в 14.00 по московскому времени.
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