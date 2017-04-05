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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29323602/
5 апреля 2017, 13:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитника «Лидса» дисквалифицировали на 6 матчей за прыжок на голову соперника

Защитник «Лидс Юнайтед» Лиам Купер был дисквалифицирован на шесть матчей за агрессивное поведение во встрече 39-го тура Чемпионшипа с «Редингом» (0:1).

Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футбола Англии.

На 74-й минуте Лиам Купер наступил на голову соперника, но арбитр этого не заметил. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.

В футбольной ассоциации Англии утверждают, что стандартного наказания в данном случае было бы недостаточно. Отметим, что «Лидс» ведёт борьбу за выход в Премьер-лигу и занимает в чемпионате 5-е место.
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