Защитника «Лидса» дисквалифицировали на 6 матчей за прыжок на голову соперника
Защитник «Лидс Юнайтед» Лиам Купер был дисквалифицирован на шесть матчей за агрессивное поведение во встрече 39-го тура Чемпионшипа с «Редингом» (0:1).
Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футбола Англии.
На 74-й минуте Лиам Купер наступил на голову соперника, но арбитр этого не заметил. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.
В футбольной ассоциации Англии утверждают, что стандартного наказания в данном случае было бы недостаточно. Отметим, что «Лидс» ведёт борьбу за выход в
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