Защитника «Лидса» дисквалифицировали на 6 матчей за прыжок на голову соперника

Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футбола Англии.



На 74-й минуте Лиам Купер наступил на голову соперника, но арбитр этого не заметил. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.



В футбольной ассоциации Англии утверждают, что стандартного наказания в данном случае было бы недостаточно. Отметим, что «Лидс» ведёт борьбу за выход в Премьер-лигу и занимает в чемпионате 5-е место.