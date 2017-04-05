«Кайрат» в четвертый раз подряд. Обзор матчей чемпионата Казахстана

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«Тобол» (Костанай) — «Ордабасы» (Шымкент) 1:0 (1:0)

Голы: Савич 18

Предупреждения: Кассай 38, Мирошниченко 45+1 — Рендулич 25, Фонтанелло 45+1

«Тобол»: Непогодов, Деспотович (Дмитренко 90+1), Кассай, Савич, Малый, Мирошниченко, Молдакараев (Эльмурзаев 82), Мухутдинов (к), Сартаков, Щеткин, Тагыберген

Резерв: Бусурманов, Главина, Шубаев, Джалилов, Жакупов, Жангылышбай, Жарынбетов

«Ордабасы»: Бекбаев (к), Диакате, Бочаров (Гейнрих 85), Ковальчук, Рендулич, Фонтанелло, Йорданов (Марцваладзе 77), Ерланов, Толебек, Тунгышбаев, Жумаханов

Резерв: Нурмухаметов, Абдулин, Адырбеков, Аширбеков, Бейсенов, Смаков, Булешев

Судьи: Измайлов (Талдыкорган), Навроцкий (Астана), Калачев (Атырау).

04 апреля. п. Затобольск. Стадион «Затоболец». 2 500 зрителей.

В пригороде Костаная встречались претенденты на медали чемпионата, клубы, от которых болельщики ждут только побед. В случае успеха, «Тобол» догонял бы по очкам своих гостей, так что игра на «Затобольце», как говорится, была за 6 очков.

Гости добирались на матч с приключениями. Из-за непогоды аэропорт Костаная какое-то время не принимал самолеты, и шымкентцы провели почти полдня в аэропорту Астаны, где вынужденно ожидали вылета на игру. К тому же из-за травм в игре с «Тоболом» не смогли принять участие лидеры атак южан — грозный тандем Нургалиев — Нусербаев.

В составе хозяев вышел весь квартет арендованных у «Астаны» игроков, которые прочно заявили о себе в качестве лидеров «Тобола»: Малый, Тагыберген, Щеткин и Деспотович. Четверка составила некую хорду костанайцев, вокруг которой и строится все игра.

Дебют матча прошел на встречных курсах, однако костанайцы выглядели более целеустремленными и настойчивыми. И гол хозяев не заставил себя долго ждать. Мирошниченко по месту правого крайнего получил точную диагональ от Тагыбергена и прострелил в район 11-ти метровой отметки, куда на всех парах с левого фланга мчался Душан Савич. Удар сербского легионера в дальний угол и 1:0.

По логике игры, гости должны были прибавить и попытаться отыграться, однако, к чести хозяев, подопечные Омари Тетрадзе усилили натиск и до перерыва «Тобол» мог укрепить свое преимущество — опасные моменты имели Молдакараев, Щеткин и Деспотович.

Южане «проснулись» лишь в концовке первого тайма, когда из-за пределов штрафной опасно бил Диакате, однако мяч прошел чуть выше перекоадины. Ну, а 100% момент у «Ордабасы» случился на 43 минуте. Один из самых одаренных игроков чемпионата страны Еркебулан Тунгышбаев принял мяч после фланговой передачи, легко, по-бразильски, перебросил мяч поверх опешивших защитников и в касание нанес мощный удар по воротам — Непогодов выручил. Правда и на это выпад хозяева успели ответить до перерыва — моменты были у Молдакараева и Савича.

Во втором тайме, очевидно выполняя тренерскую установку, «Тобол» отдал инициативу и территорию сопернику, однако гости таким положением не воспользовались. Хозяева даже были близки к тому, чтобы увеличить свое преимущество — голеадор команды Алексей Щеткин дважды не воспользовался выгодными моментами.

Россиянин Никита Бочаров вышел в стартовом составе и был заменен на 85 минуте. Бочаров играл на позиции правого атакующего защитника.

После игры.

Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Тобол» (Костанай): «Сегодня мы провели неплохой матч, ребята показали, что у нас есть команда, есть “дух победителя”. Я рад в первую очередь за ребят. Все-таки давление результата влияет на них, но они смогли пересилить себя. Я думаю, что от игры к игре мы будем прибавлять в качестве игры. Еще раз “снимаю шляпу” перед ребятами за их характер, за самоотдачу. Мы сегодня выиграли у очень хорошей команды».

Алексей Петрушин, главный тренер ФК «Ордабасы» (Шымкент): «Поздравляю хозяев с победой. В целом, я доволен игрой своей команды, особенно во втором тайме — мы играли с огромным преимуществом. В конце, понятно, немного авантюра уже пошла. В конце не хватило самого главного — более тонкой игры в заключительной стадии. Ошиблись один раз, и эта ошибка привела к единственному мячу. Повторяю, я доволен командой, учитывая, как мы сюда добирались. Практически мы за три часа до игры приехали. Это не причина оправдаться, но все равно где-то сказалось».

«Кайрат» (Алматы) — «Иртыш» (Павлодар) 1:1 (0:0)

Голы: Маркович 48 (1:0), Воротников 80 (1:1)

Предупреждения: нет

«Кайрат»: Плотников, Маркович, Исаэль, Гоу (Ахметов 78), Арзо Ампоста, Иличевич (Аршавин 65), Суюмбаев, Куат, Куантаев (Анене 46), Исламхан (к), Бакаев

Резерв: Покатилов, Элек, Вороговский, Турысбек, Балтабаев, Жуков

«Иртыш»: Лория (к), Фонсека, Нганбе (Джедже 64), Живкович, Родриго Антонио, Ткачук, Двали, Гетериев (Алиев 90+2), Есимов (Калинин 77), Воротников, Дарабаев

Резерв: Калмыков, Фофана, Попов, Смаилов, Жумаскалиев, Шабалин

Судьи: Вишниченко (Костанай), Шарипов (Атырау), Панин (Костанай)

Дополнительные ассистенты судьи: Быстров, Филатов (оба — Караганда).

04 апреля. Алматы. Стадион «Центральный». 5 000 зрителей.

Алматы с прохладцей отнеслась к этой встрече и в прямом, и в переносном смысле. Весна никак не придет в Казахстан — на большинстве территории страны теплая погода никак не установится и на стадионах пока не слишком комфортно зрителям. На посещаемости этой встречи сказалась и, мягко сказать, неубедительная игра главного претендента на чемпионский титул в казахстанской лиге — алматинского «Кайрата». Шутка ли, три ничьи подряд и разговоры о шаткости положения главного тренера команды. Вкупе ко всему сказанному еще и павлодарцы прибыли в южную столицу, словно раненый зверь — тур назад «Иртыш» потерял незапланированные 3 очка в игре с «Актобе».

«Кайрат» начал активно. Капитан хозяев Бауыржан Исламхан дважды нансил опасные удары со средней дистанции, но оба раза на месте был Давид Лория. Следом к мячу приложился бразилец Исаэль — опфть страж ворот павлодарцев был начеку. Хороший был момент у одного новобранца команды, Иличевича, однако хорват пробил выше цели.

«Иртыш» ответил лишь в конце первого тайма — была хорошая возможность открыть счет у Антонио Родриго, однако хозяев выручил Плотников.

«Кайрат» забил на третьей минуте второго тайма. Мастеровитый Исаэль хитро подал угловой, который на дальней штанге замкнул гигант Маркович. Все тот же Исаэль 10 минутами позже исполнил великолепный полотерский номер по месту левого крайнего и, ворвавшись в штрафную, нанес мощный резыный удар внешней стороной стопы под острым углом в ближний угол — мяч прошел чуть выше. Следом, все тот же Исаэль опять-таки мог увеличить разрыв в счете — после навеса Иличевича в район вратарской, Гоу, как прирожденный центрфорвард, поборолся и скинул мяч под удар набегающему к линии штрафной Исаэлю. Последовал мощный стелящийся удар и Лория не без труда ликвидировал угрозу.

А за 10 минут до конца встречи забил «Иртыш». После подачи углового, двухметровый Маркович зачем-то вцепился в своего же игрока — Исламбека Куата и Воротникову никто не помешал пробить головой по воротам — 1:1. «Кайрат» не может выиграть вот уже в четвертой игре подряд.

Андрей Аршавин вышел на замену на 65 минуте встречи.

После игры.

Кахабер Цхададзе, главный тренер ФК «Кайрат»: «Команда вроде атакует, играет в футбол, создает очень много моментов, а соперник подходит два с половиной раза за игру и забивает. Очень обидно, потому что по содержанию игры мы хорошо комбинировали. Играли быстро, замотали соперника, однако очень много не смогли забить, к сожалению. В последние недели работаем только над реализацией. Очень жаль, что потеряли столько очков.».

Димитар Димитров, главный тренер ФК «Иртыш» (Павлодар): «Я знал, против какой команды нам придется сегодня играть и какого уровня футболистами обладает соперник. Мы понимали, что “Кайрат” будет больше владеть инициативой, это их манера. Хочу сказать, что в плане самоотдачи и в действиях команды в фазе обороны у меня претензий нет. Однако есть огромное претензии по завершающей фазе атаки, в контроле мяча. Начали играть и думать об атакующих действиях лишь после пропущенного мяча. Но все же могу сказать, что доволен действиями наших игроков. Думаю, если мы прибавим в уверенности, то сможем поднять уровень команды».