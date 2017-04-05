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5 апреля 2017, 13:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду, Бэйл и Кроос не помогут «Реалу» в матче с «Леганесом»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также полузащитники Гарет Бэйл и Тони Кроос не сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», сообщает AS.

Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан решил предоставить отдых этим футболистам перед важными матчами с «Атлетико» в 31-м туре национального первенства и мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

С «Леганесом» «сливочные» встретятся 5 апреля на поле соперника. С «Атлетико» они сыграют 8 апреля в гостях. Первая игра с «Баварией» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, а ответная — 18 апреля.

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Новости Зарубежного футбола

СМИ: Роналду покинет «Реал», если клуб подпишет Гризманна или Азара

СМИ: Роналду покинет «Реал», если клуб подпишет Гризманна или Азара

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Криштиану Роналду угрожает покинуть «Реал», если испанский футбольный клуб подпишет контракт с нападающим испанского «Атлетико» Антуаном Гризманном или полузащитником английского «Челси» Эденом Азаром. Об этом сообщает испанский портал Diariogol.com.
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