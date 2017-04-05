Роналду, Бэйл и Кроос не помогут «Реалу» в матче с «Леганесом»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также полузащитники Гарет Бэйл и Тони Кроос не сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», сообщает AS.
Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан решил предоставить отдых этим футболистам перед важными матчами с «Атлетико» в 31-м туре национального первенства и мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
С «Леганесом» «сливочные» встретятся 5 апреля на поле соперника. С «Атлетико» они сыграют 8 апреля в гостях. Первая игра с «Баварией» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, а ответная — 18 апреля.
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