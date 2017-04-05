Андрей Пышник: Если бы минское «Торпедо» хотело скупить футболистов, наверное, нашли бы возможности
Главный тренер минского «Торпедо» (Д2) Андрей Пышник рассказал о селекции в клубе.
В «Торпедо» собрался такой состав, что даже некоторые команды высшей лиги могли бы позавидовать. Каким образом удалось это сделать?
Не всех мы взяли, кто к нам хотел. Мы очень скрупулезно подходили к кандидатам. И в футбольном плане, и по человеческим качествам. При приглашении ребят объясняли, рассказывали, что, для чего и как строится в клубе. После
Финансами привлекать тяжеловато?
Если бы хотели скупить футболистов, наверное, нашли бы возможности. Но у нас нет такой цели. Ставим другие задачи.
Если не секрет, кого хотели, но не удалось пригласить в команду?
Я мечтать могу о многом, говорить
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter