Андрей Пышник: Если бы минское «Торпедо» хотело скупить футболистов, наверное, нашли бы возможности

В «Торпедо» собрался такой состав, что даже некоторые команды высшей лиги могли бы позавидовать. Каким образом удалось это сделать?

Не всех мы взяли, кто к нам хотел. Мы очень скрупулезно подходили к кандидатам. И в футбольном плане, и по человеческим качествам. При приглашении ребят объясняли, рассказывали, что, для чего и как строится в клубе. После одной-двух тренировок сами игроки видели, насколько здесь все серьезно, все на уровне. Поэтому и решали оставаться в «Торпедо».

Финансами привлекать тяжеловато?

Если бы хотели скупить футболистов, наверное, нашли бы возможности. Но у нас нет такой цели. Ставим другие задачи.

Если не секрет, кого хотели, но не удалось пригласить в команду?