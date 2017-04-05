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5 апреля 2017, 13:46 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Андрей Пышник: Если бы минское «Торпедо» хотело скупить футболистов, наверное, нашли бы возможности

Главный тренер минского «Торпедо» (Д2) Андрей Пышник рассказал о селекции в клубе.

В «Торпедо» собрался такой состав, что даже некоторые команды высшей лиги могли бы позавидовать. Каким образом удалось это сделать?

Не всех мы взяли, кто к нам хотел. Мы очень скрупулезно подходили к кандидатам. И в футбольном плане, и по человеческим качествам. При приглашении ребят объясняли, рассказывали, что, для чего и как строится в клубе. После одной-двух тренировок сами игроки видели, насколько здесь все серьезно, все на уровне. Поэтому и решали оставаться в «Торпедо».

Финансами привлекать тяжеловато?

Если бы хотели скупить футболистов, наверное, нашли бы возможности. Но у нас нет такой цели. Ставим другие задачи.

Если не секрет, кого хотели, но не удалось пригласить в команду?

Я мечтать могу о многом, говорить какие-то фамилии, но, считаю, те ребята, которые находятся в коллективе, на сегодняшний момент это то, что нам надо. Я же, как говорил, смотрю не только на футбольные качества, мне важна и человеческая сторона — как футболист чувствует себя в коллективе, как опытные игроки влияют на молодых, как реагируют на критику, замечания. В этом плане все нормально в «Торпедо», — как передает offside.by, сказал Пышник.

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