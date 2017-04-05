Поле, на котором должны были сыграть «Полтава» и «Шахтер» в Кубке Украины (фото)
Полуфинальный матч Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоится
из-за состояния газона, информирует пресс-служба горняков. Игра должна была пройти сегодня в 14.00 по московскому времени.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Директор матча Александр Дегтярь отметил, что накануне Федерация футбола Украины запретила полтавцам проводить четвертьфинальную встречу на стадионе «Локомотив». В свою очередь клуб отказался играть на другой арене.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter