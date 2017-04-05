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5 апреля 2017, 13:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Поле, на котором должны были сыграть «Полтава» и «Шахтер» в Кубке Украины (фото)

Полуфинальный матч Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоится из-за состояния газона, информирует пресс-служба горняков. Игра должна была пройти сегодня в 14.00 по московскому времени.

Полуфинальный матч Кубка Украины между Полтавой и Шахтером не состоится <nobr>из-за </nobr>состояния газона. Увеличить
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Директор матча Александр Дегтярь отметил, что накануне Федерация футбола Украины запретила полтавцам проводить четвертьфинальную встречу на стадионе «Локомотив». В свою очередь клуб отказался играть на другой арене.

Шахтер Д
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