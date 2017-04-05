Экс-защитник «Динамо» Данило Силва будет играть на родине
Бывший защитник киевского «Динамо» Данило Силва перешел в бразильский «Интернасьональ» из
Порту-Алегри. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Данило Силва подписал трехлетний контракт, который рассчитан до 2020 года. Поскольку перед этим игрок разорвал соглашение с «Динамо», то в расположение «Интернасьоналя» он пришел в статусе свободного агента.
Стоит отметить, что до перехода в «Динамо» Силва выступал с 2008 по 2010 год именно за «Интернасьональ».
За киевлян защитник за семь лет провел 222 поединка, отметившись тремя голами. Вместе с «Динамо» бразильский игрок дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также стал обладателем Суперкубка.
Последний раз защитник выходил на поле в составе «бело-синих» в матче против «Александрии» в рамках 12-го тура украинской
В марте этого года Данило Силва попрощался со своими партнерами по команде.
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