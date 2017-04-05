Уинкс получил травму лодыжки и не поможет «Тоттенхэму» до конца сезона

21-летний футболист повредил лодыжку, информирует пресс-служба «шпор».



Уинкс с большой долей вероятности не поможет «Тоттенхэму» до конца сезона. На счету полузащитника 33 матча в этом сезоне во всех турнирах, хотя за два предыдущих года он провёл лишь три игры.



«Уинкс — очень хороший и перспективный игрок, динамичный и агрессивный. Ему нужно время, чтобы обрести стабильность, но он может стать одним из лучших полузащитников Англии», — отметил наставник «шпор» Маурисио Почеттино.