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5 апреля 2017, 13:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уинкс получил травму лодыжки и не поможет «Тоттенхэму» до конца сезона

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс получил травму в выездном матче АПЛ с «Бернли» (2:0) и был заменён на исходе первого тайма.

21-летний футболист повредил лодыжку, информирует пресс-служба «шпор».

Уинкс с большой долей вероятности не поможет «Тоттенхэму» до конца сезона. На счету полузащитника 33 матча в этом сезоне во всех турнирах, хотя за два предыдущих года он провёл лишь три игры.

«Уинкс — очень хороший и перспективный игрок, динамичный и агрессивный. Ему нужно время, чтобы обрести стабильность, но он может стать одним из лучших полузащитников Англии», — отметил наставник «шпор» Маурисио Почеттино.

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