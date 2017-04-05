Проблемы с заявкой, ДТП и туман. Почему раньше срывались матчи Кубка Украины
Дабы не тратить энергию на анализ составов, копаться в поисках фактов вокруг матча «Полтавы» и «Шахтера», который, скорее всего, не состоится,
UA-Футбол решил вспомнить другие случаи, когда игры второго по престижности турнира страны так и не проводились.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сразу заметим, что истории с банальными неявками
ВАШИ ДОКУМЕНТЫ.
Найти концы в начале девяностых очень тяжело. Думается, если бы украинские футбольные функционеры тогда ввели себе в привычку стенографировать все решения и выносить их на суд общественности, футбольная жизнь того времени была бы покрыта не только туманом, но и яркими красками забавных историй. Так же, их до наших дней дошло крайне мало из того количества, которое могло быть.
Один из первых задокументированных случаев произошел в 1993 году. Тогда мариупольский «Азовец» не справился с заявкой на турнир, поэтому его соперник — бердянская «Дружба» — получила техническую победу и автоматически прошла в следующий раунд.
Вообще, случаев, когда клубы
О СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ.
В 1998 году
Дабы не завершать раздел в печальном настроении можно вспомнить 2014 год, хоть игра тогда все же состоялась. Тогда проблемы с автобусом могли помешать «Заре» добраться до Александрии. По мнению представителей луганского клуба, хозяева сознательно не высылали в помощь новое транспортное средство, чтобы все завершилось для гостей техническим поражением. Но «черно-белые коты» успели на игру и одержали минимальную победу 1:0.
В ПРИОРИТЕТЕ — ЕВРОПА.
В 2009 году донецкий «Олимпик» отказался ехать через всю страну на игру со «Скалой»
Хоть такое решение и не поддается логике с точки зрения целостности соревнований (да и в целом, матч был выездным, пока домашний стадион был занят «под» Евро), но, как мы помним, евротурнир тогда подопечным Юрия Калитвинцева удалось выиграть, что можно считать весомым аргументом относительно отказа от борьбы в Кубке.
КОГДА ПОГОДА ПРОТИВ.
История срыва матча между «Черноморцем» и «Днепром» в 2013-м сейчас уже воспринимается с улыбкой, да и было это не так давно, чтобы расписывать здесь ее еще раз во всех подробностях. Суть: туман помешал днепровскому клубу добраться до Одессы на самолете. Найти
НАЙТИ КОМПРОМИСС.
Порою всем сторонами все же удавалось найти общий язык. Бывали случаи, когда оперативно приходилось принимать решение по переносу не только даты матча, но и его места. Так, совсем недавно, в 2015-м, болельщики киевского «Динамо» заявили, что некомфортно себя чувствуют на стадионе имени Виктора Банникова. Так же, как и сейчас, была жесткая позиция со стороны
Чуть менее известная история произошла в 1996-м. В гости к винницкой «Ниве» пожаловал донецкий «Шахтер», однако выйти на поле не сумел
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