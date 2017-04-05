Проблемы с заявкой, ДТП и туман. Почему раньше срывались матчи Кубка Украины

Сразу заметим, что истории с банальными неявками из-за нежелания президентов клубов тратиться на матчи либо финансовые проблемы, мы сразу же отсекали. Здесь — подборка самых известных эпизодов из истории украинского футбола о срывах игр в Кубке.

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ.

Найти концы в начале девяностых очень тяжело. Думается, если бы украинские футбольные функционеры тогда ввели себе в привычку стенографировать все решения и выносить их на суд общественности, футбольная жизнь того времени была бы покрыта не только туманом, но и яркими красками забавных историй. Так же, их до наших дней дошло крайне мало из того количества, которое могло быть.

Один из первых задокументированных случаев произошел в 1993 году. Тогда мариупольский «Азовец» не справился с заявкой на турнир, поэтому его соперник — бердянская «Дружба» — получила техническую победу и автоматически прошла в следующий раунд.

Вообще, случаев, когда клубы из-за проблем с аттестацией не допускались к Кубку, множество. Отчасти это связано с тем, что старт второго по престижности турнира иногда приходится раньше, чем дебютные игры чемпионатов. Вот и получается, что не все успевают подтянуть необходимые вопросы к сроку. Например, в 2011-м тернопольская «Нива» не сыграла кубковый поединок с «Десной» как раз из-за проблем с аттестацией, а уже в текущем сезоне организаторы лишили права стартовать в турнире «Судостроитель» и «Тепловик», которые с трудом успевали с заявкой на чемпионат во второй лиге, не особо думая о каких-то других турнирах.

О СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ.

В 1998 году из-за поломки автобуса не удалось добраться до Кременчуга южноукраинской «Олимпии». Но самая трагическая история произошла спустя одиннадцать лет. В июле 2009-го хмельницкое «Динамо» направлялось на поединок против «Ирпеня», однако автобус с игроками попал в аварию из-за столкновения с «ГАЗелью». Три игрока «динамовцев» тогда получили серьезные травмы, а Игорь Шопин спустя полгода после трагедии ушел из жизни. Матч, к слову, так и не был переигран. Хмельниччанам просто засчитали техническое поражение, пустив в следующий раунд их соперников.

Дабы не завершать раздел в печальном настроении можно вспомнить 2014 год, хоть игра тогда все же состоялась. Тогда проблемы с автобусом могли помешать «Заре» добраться до Александрии. По мнению представителей луганского клуба, хозяева сознательно не высылали в помощь новое транспортное средство, чтобы все завершилось для гостей техническим поражением. Но «черно-белые коты» успели на игру и одержали минимальную победу 1:0.

В ПРИОРИТЕТЕ — ЕВРОПА.

В 2009 году донецкий «Олимпик» отказался ехать через всю страну на игру со «Скалой» из-за подготовки к финальной части чемпионата Европы, которая по срокам проходила практически в то же время в Донецке и Мариуполе. Что интересно, в итоговую заявку юношеской сборной в итоге вошел только один «олимпиец»: голкипер Игорь Левченко. Вместо матча Кубка донецкая команда провела спарринг как раз со сборной, завершив его со счетом 2:2.

Хоть такое решение и не поддается логике с точки зрения целостности соревнований (да и в целом, матч был выездным, пока домашний стадион был занят «под» Евро), но, как мы помним, евротурнир тогда подопечным Юрия Калитвинцева удалось выиграть, что можно считать весомым аргументом относительно отказа от борьбы в Кубке.

КОГДА ПОГОДА ПРОТИВ.

История срыва матча между «Черноморцем» и «Днепром» в 2013-м сейчас уже воспринимается с улыбкой, да и было это не так давно, чтобы расписывать здесь ее еще раз во всех подробностях. Суть: туман помешал днепровскому клубу добраться до Одессы на самолете. Найти какие-то другие транспортные средства для поездки на выезд в «Днепре» почему-то отказались, за что получили «технарь» и в нагрузку 75 тысяч гривен штрафа.

НАЙТИ КОМПРОМИСС.

Порою всем сторонами все же удавалось найти общий язык. Бывали случаи, когда оперативно приходилось принимать решение по переносу не только даты матча, но и его места. Так, совсем недавно, в 2015-м, болельщики киевского «Динамо» заявили, что некомфортно себя чувствуют на стадионе имени Виктора Банникова. Так же, как и сейчас, была жесткая позиция со стороны клуба-хозяина, «Олимпика», но все завершилось хэппиэндом с точки зрения футбола: поединок перенесли на «Динамо».