СМИ: Роналду покинет «Реал», если клуб подпишет Гризманна или Азара

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Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в приобретении Азара, сумма трансфера которого может составить €100 млн.

Азар перешел в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля» за €35 млн. В текущем сезоне 26-летний бельгиец провел 27 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Азар является чемпионом Англии и чемпионом Франции.

Гризманн перешел в «Атлетико» в 2014 году из «Реал Сосьедад» за €30 млн. На счету 26-летнего француза в текущем сезоне 42 матча за клуб, в которых он забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из английского «Манчестер Юнайтед», с которым стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Выступая за «Реал», португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года. Роналду является четырехкратным обладателем «Золотого мяча» и самым высокооплачиваемым футболистом в мире. На счету 32-летнего Роналду в текущем сезоне 35 матчей за «Реал», в которых он забил 26 мячей и сделал 12 результативных передач.