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5 апреля 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Четвертьфинальный матч Кубка Украины «Полтава» — «Шахтёр» отменён

На сегодняшнем предматчевом совещании директором матча было принято решение об отмене четвертьфинальной встречи Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтёром», сообщает официальный сайт полтавского клуба.

На сегодняшнем <span class=error>предматчевом</span> совещании директором матча было принято решение об отмене четвертьфинальной встречи Кубка Украины между Полтавой и Шахтёром сообщает официальный сайт полтавского клуба. Увеличить
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4 апреля комитет ФФУ принял решение запретить «Полтаве» принимать «Шахтёр» в рамках четвертьфинала Кубка Украины на стадионе «Локомотив». Комитет признал газон поля «Локомотив» непригодным для проведения матча.

Также комитет ФФУ обязал «Полтаву» провести матч с «Шахтёром» на стадионе «Ворскла» имени Бутовского или на любом другом стадионе, который отвечает требованиям регламента соревнований УПЛ.

Шахтер Д
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