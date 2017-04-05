Четвертьфинальный матч Кубка Украины «Полтава» — «Шахтёр» отменён
На сегодняшнем предматчевом совещании директором матча было принято решение об отмене четвертьфинальной встречи Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтёром», сообщает официальный сайт полтавского клуба.
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4 апреля комитет ФФУ принял решение запретить «Полтаве» принимать «Шахтёр» в рамках четвертьфинала Кубка Украины на стадионе «Локомотив». Комитет признал газон поля «Локомотив» непригодным для проведения матча.
Также комитет ФФУ обязал «Полтаву» провести матч с «Шахтёром» на стадионе «Ворскла» имени Бутовского или на любом другом стадионе, который отвечает требованиям регламента соревнований УПЛ.
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