«Кайсар» укрепил вратарскую линию
Кызылординский «Кайсар» в последний день трансферного окна успел дозаявить опытного голкипера Александра Григоренко, пишет Sports.kz.
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В прошлом сезоне этот 32-летний вратарь был основным в «Таразе», где в 30 играх пропустил 40 мячей. В межсезонье подписал контракт с семейским «Алтаем», но, как и многие другие этот клуб покинул.
Ранее выступал за украинскую команду «Рось», а затем казахстанские «Атырау», карагандинский «Шахтер» и шымкентский «Ордабасы».
В стане «волков» Григоренко будет бороться за место в воротах с Марселем Исламкуловым и Антоном Цириным.
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