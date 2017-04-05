«Кайсар» укрепил вратарскую линию

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В прошлом сезоне этот 32-летний вратарь был основным в «Таразе», где в 30 играх пропустил 40 мячей. В межсезонье подписал контракт с семейским «Алтаем», но, как и многие другие этот клуб покинул.



Ранее выступал за украинскую команду «Рось», а затем казахстанские «Атырау», карагандинский «Шахтер» и шымкентский «Ордабасы».



В стане «волков» Григоренко будет бороться за место в воротах с Марселем Исламкуловым и Антоном Цириным.