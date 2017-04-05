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5 апреля 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» укрепил вратарскую линию

Кызылординский «Кайсар» в последний день трансферного окна успел дозаявить опытного голкипера Александра Григоренко, пишет Sports.kz.

Кызылординский <span class=error>Кайсар</span> в последний день трансферного окна успел <span class=error>дозаявить</span> опытного голкипера Александра Григоренко пишет Sports.kz. Увеличить
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В прошлом сезоне этот 32-летний вратарь был основным в «Таразе», где в 30 играх пропустил 40 мячей. В межсезонье подписал контракт с семейским «Алтаем», но, как и многие другие этот клуб покинул.

Ранее выступал за украинскую команду «Рось», а затем казахстанские «Атырау», карагандинский «Шахтер» и шымкентский «Ордабасы».

В стане «волков» Григоренко будет бороться за место в воротах с Марселем Исламкуловым и Антоном Цириным.

Кайсар
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