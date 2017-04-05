ФК «Полтава» объявит о прекращении существования из-за запрета ФФУ на проведение игры с «Шахтером» на своем стадионе

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Несмотря на требование со стороны ФФУ провести кубковый матч на стадионе имени Бутовского, где играет свои матчи команда Премьер-лиги полтавская «Ворскла» или любом другом стадионе, ФК «Полтава» не намерена играть против донетчан в каком-либо другом месте. Более того, по информации Футбол 1, президент ФК «Полтава» Леонид Соболев на предматчевом совещании сказал, что в 14:00 планирует собрать болельщиков и огласит о том, что клуб прекращает существование.

Примечательно, но будучи президентом полтавского клуба, за последние несколько лет Соболев неоднократно угрожал снять команду с участия соревнований в Первой лиге. Вчера же, в ответ на требования со стороны ФФУ, он говорил о том, что считает нормальным состояние газона на стадионе «Локомотив» для проведения игры с «Шахтером». Уже тогда Соболев обращал внимание, что в 14:00 (время начала матча с Горняками) общественность услышит его позицию по этому поводу.

Вчера вечером на официальном сайте ФК Полтава руководство клуба сообщило, что продолжает подготовку к поединку с Шахтером на домашней арене. Среди основных причин отказа подчиняться требованиям ФФУ указывается, что ни один из членов общего заседания Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований вместе с дирекцией УПЛ не присутствовал на поле стадиона «Локомотив». Руководство полтавчан считает, что принятие решений о переносе матчей не входит в компетенцию данного комитета.

Как сообщал УНИАН, изначально встреча между командами должна была состояться 30 ноября прошлого года, однако была перенесена. На тот момент состояние поля также было неудовлетворительным по причине его обледенения.