Французскому специалисту был задан этот вопрос перед матчем 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом».



«Как можно говорить, что Модрич не в форме? Футболисты не могут играть соответствующим образом все 90 минут. Меня Модрич не беспокоит. Наоборот, я доволен тем, что он делает на поле», — приводит слова Зидана Marca.



С «Леганесом» «Королевский клуб» встретится 5 апреля на поле соперника.