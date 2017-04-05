Зидан — журналистам: Как можно говорить, что Модрич не в форме?
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласен с мнением о том, что полузащитник Лука Модрич в последнее время не демонстрирует присущего ему уровня игры.
Французскому специалисту был задан этот вопрос перед матчем 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом».
«Как можно говорить, что Модрич не в форме? Футболисты не могут играть соответствующим образом все 90 минут. Меня Модрич не беспокоит. Наоборот, я доволен тем, что он делает на поле», — приводит слова Зидана Marca.
С «Леганесом» «Королевский клуб» встретится 5 апреля на поле соперника.
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