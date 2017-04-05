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5 апреля 2017, 11:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан — журналистам: Как можно говорить, что Модрич не в форме?

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласен с мнением о том, что полузащитник Лука Модрич в последнее время не демонстрирует присущего ему уровня игры.

Французскому специалисту был задан этот вопрос перед матчем 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом».

«Как можно говорить, что Модрич не в форме? Футболисты не могут играть соответствующим образом все 90 минут. Меня Модрич не беспокоит. Наоборот, я доволен тем, что он делает на поле», — приводит слова Зидана Marca.

С «Леганесом» «Королевский клуб» встретится 5 апреля на поле соперника.

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