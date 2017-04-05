Моуринью: Рашфорд не забивал с сентября, его нужно поддержать, а не критиковать

Английский футболист не забивал с сентября прошлого года, но португалец не видит оснований для критики.



«Маркус заслуживает поддержки, больше ничего, никакой критики, только поддержка. Он много работает, играет справа, слева, по центру, он пытается проявить себя.



Для меня ничего удивительного нет. В своём дебютном сезоне он играл хорошо, но на второй год в его возрасте спад в игре — это нормально. Рашфорд остаётся феноменальным, удивительным профессионалом, так что никаких проблем нет», — цитирует Моуринью Mirror.



В прошлом сезоне Маркус Рашфорд в 11 матчах АПЛ забил 5 голов и отдал 2 результативных паса. В текущем сезоне 19-летний нападающий в 24 матчах (13 в основном составе) забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.