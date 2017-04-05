Росси по окончании сезона может перейти в «Торино»

Футболист принадлежит «Фиорентине», но сезон-2016/17 на правах аренды проводит в «Сельте». Контракт Росси с «фиалками» действует до 30 июня 2017 года и до сих пор не продлён.



Tuttosport сообщает, что 30-летний форвард входит в сферу интересов «Торино». Наставник туринцев Синиша Михайлович хочет видеть Росси в команде и считает, что Джузеппе хорошо впишется в новую схему 4−3−1−2 в паре с Андреа Белотти на острие атаки.



Помимо «Торино» интерес к Джузеппе Росси проявляют «Сассуоло», «Сампдория» и «Кьево».