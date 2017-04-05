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5 апреля 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Росси по окончании сезона может перейти в «Торино»

Нападающий Джузеппе Росси грядущим летом может сменить одну итальянскую команду на другую.

Футболист принадлежит «Фиорентине», но сезон-2016/17 на правах аренды проводит в «Сельте». Контракт Росси с «фиалками» действует до 30 июня 2017 года и до сих пор не продлён.

Tuttosport сообщает, что 30-летний форвард входит в сферу интересов «Торино». Наставник туринцев Синиша Михайлович хочет видеть Росси в команде и считает, что Джузеппе хорошо впишется в новую схему 4−3−1−2 в паре с Андреа Белотти на острие атаки.

Помимо «Торино» интерес к Джузеппе Росси проявляют «Сассуоло», «Сампдория» и «Кьево».

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