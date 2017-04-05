Состоялось заседание КДК. Шимковича дисквалифицировали на 2 матча

На заседании КДК были приняты следующие решения:

Премьер-лига

IV тур

«Тобол» — «Тараз»

В соответствии ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тобол» Т. Шимковича на два матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника с возможностью сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации Т. Шимковича определить 02 апреля 2017 года.



Первенство РК среди юношеских команд футбольных центров и Академий



Команды не старше 1999 г. р.

«Кайрат» — «Тараз»

В соответствии ст. 118 ДР ФФК применить к тренеру Академии футбольного клуба «Кайрат» Арефьеву А. П. санкцию в виде «штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за нецензурные выражения, допущенные в адрес официального лица матча.