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5 апреля 2017, 11:13 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Состоялось заседание КДК. Шимковича дисквалифицировали на 2 матча

5 апреля состоялось заседании Контрольно-дисциплинарного комитета, сообщает kff.kz.

На заседании КДК были приняты следующие решения:
Премьер-лига
IV тур
«Тобол» — «Тараз»
В соответствии ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тобол» Т. Шимковича на два матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника с возможностью сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации Т. Шимковича определить 02 апреля 2017 года.

Первенство РК среди юношеских команд футбольных центров и Академий

Команды не старше 1999 г. р.
«Кайрат» — «Тараз»
В соответствии ст. 118 ДР ФФК применить к тренеру Академии футбольного клуба «Кайрат» Арефьеву А. П. санкцию в виде «штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за нецензурные выражения, допущенные в адрес официального лица матча.

Тобол Кс
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