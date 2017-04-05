Моуринью: Шоу не понимает мой стиль игры, в матче с «Эвертоном» я думал за него

Футболист появился на поле на 65-й минуте.



«Говорю об этом, потому что все уже знают. Я доволен производительностью Шоу, но я был его мозгом. Он играл возле меня, и я принимал решения за него. Я говорил, когда нужно открываться, когда прессинговать соперника, я принимал за него все решения.



На таком уровне требуется фантастическая форма, великолепные технические навыки. У Шоу всё это есть, но он не понимает мой стиль игры. Он должен думать на поле», — цитирует Моуринью Sky Sports.



Ранее Жозе Моуринью рассказал, что Люк Шоу сильно отстаёт от конкурентов по многим показателям.