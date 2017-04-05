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5 апреля 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Атлетико»: Ничего не знаем о переходе Т. Эрнандеса в «Реал»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о том, что защитник «Алавеса» Тео Эрнандес намерен перейти в «Реал» за € 24 млн.

Трансферный лист футболиста принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.

«Мы ничего не знаем о переходе Т. Эрнандеса в «Реал». Это наш игрок, который в данный момент играет за «Алавес». По окончании сезона будет видно, вернётся он в «Атлетико» или продолжит выступление за «Алавес», — приводит слова Сересо Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже договорился с Эрнандесом относительно его перехода в стан «сливочных».

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