Президент «Атлетико»: Ничего не знаем о переходе Т. Эрнандеса в «Реал»
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о том, что защитник «Алавеса» Тео Эрнандес намерен перейти в «Реал» за € 24 млн.
Трансферный лист футболиста принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.
«Мы ничего не знаем о переходе Т. Эрнандеса в «Реал». Это наш игрок, который в данный момент играет за «Алавес». По окончании сезона будет видно, вернётся он в «Атлетико» или продолжит выступление за «Алавес», — приводит слова Сересо Marca.
Ранее сообщалось, что «Реал» уже договорился с Эрнандесом относительно его перехода в стан «сливочных».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter