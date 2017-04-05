Президент «Атлетико»: Ничего не знаем о переходе Т. Эрнандеса в «Реал»

Трансферный лист футболиста принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.



«Мы ничего не знаем о переходе Т. Эрнандеса в «Реал». Это наш игрок, который в данный момент играет за «Алавес». По окончании сезона будет видно, вернётся он в «Атлетико» или продолжит выступление за «Алавес», — приводит слова Сересо Marca.



Ранее сообщалось, что «Реал» уже договорился с Эрнандесом относительно его перехода в стан «сливочных».