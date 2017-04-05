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5 апреля 2017, 11:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хёнесс не согласен, что сотрудники «Баварии» боятся его и Румменигге

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что его имидж влюблённого во власть самодержца, создаваемый в СМИ, на самом деле не соответствует истине.

Хёнесс сказал это в контексте вопроса о должности спортивного директора клуба, которая в данный момент вакантна. Многие считают, что новый спортивный директор немецкого гранда будет во многом скован в своих действиях из-за Хёнесса и председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге.

«Создают такое впечатление, что каждый, кто работает в “Баварии”, должен испытывать страх передо мной и Румменигге. Но любой молодой менеджер может извлечь дивиденды из нашего опыта. Едва ли можно найти лучших учителей», — цитирует Хёнесса Sport Bild.

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