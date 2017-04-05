Хёнесс не согласен, что сотрудники «Баварии» боятся его и Румменигге

Хёнесс сказал это в контексте вопроса о должности спортивного директора клуба, которая в данный момент вакантна. Многие считают, что новый спортивный директор немецкого гранда будет во многом скован в своих действиях из-за Хёнесса и председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге.



«Создают такое впечатление, что каждый, кто работает в “Баварии”, должен испытывать страх передо мной и Румменигге. Но любой молодой менеджер может извлечь дивиденды из нашего опыта. Едва ли можно найти лучших учителей», — цитирует Хёнесса Sport Bild.