Хёнесс не согласен, что сотрудники «Баварии» боятся его и Румменигге
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что его имидж влюблённого во власть самодержца, создаваемый в СМИ, на самом деле не соответствует истине.
Хёнесс сказал это в контексте вопроса о должности спортивного директора клуба, которая в данный момент вакантна. Многие считают, что новый спортивный директор немецкого гранда будет во многом скован в своих действиях
«Создают такое впечатление, что каждый, кто работает в “Баварии”, должен испытывать страх передо мной и Румменигге. Но любой молодой менеджер может извлечь дивиденды из нашего опыта. Едва ли можно найти лучших учителей», — цитирует Хёнесса Sport Bild.
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