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5 апреля 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Первые полуфиналы футбольного Кубка Беларуси состоятся в Слуцке и Бресте

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня состоятся первые полуфинальные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 19.30 брестское Динамо примет на своем поле <span class=error>борисовкий</span> <span class=error>БАТЭ</span>. Год назад <span class=error>брестчане</span> проиграли в 1/8 финала а <span class=error>борисовчане</span> добрались до решающего поединка в котором уступили по пенальти <span class=error>жодинскому</span> <span class=error>Торпедо</span>-<span class=error>БелАЗу</span>. Увеличить
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Футболисты «Слуцка» в 17.30 примут на своем поле солигорский «Шахтер» (прямая трансляция пройдет на телеканале «Беларусь 5»). Если для слуцких футболистов сегодня дебют на полуфинальной стадии, то для их соперников это вполне привычное дело. Футболисты «Шахтера» в 10-й раз пробились в квартет полуфиналистов кубкового розыгрыша и ранее дважды выигрывали трофей (2004, 2014). В прошлом сезоне футболисты «Слуцка» и «Шахтера» завершили борьбу за Кубок страны в ¼ финала. На этот раз обе команды успешно преодолели четвертьфинальный барьер — случане неожиданно выбили из борьбы победителя прошлого розыгрыша жодинское «Торпедо-БелАЗ», а горняки взяли верх над гомельским «Локомотивом».

Второй сегодняшний матч начнется в 19.30 — брестское «Динамо» примет на своем поле борисовкий БАТЭ. Год назад брестчане проиграли в 1/8 финала, а борисовчане добрались до решающего поединка, в котором уступили по пенальти жодинцам. В нынешнем сезоне брестская дружина в четвертьфинале одолела по сумме двух встреч минское «Динамо», футболисты БАТЭ взяли верх над «Минском». В прошлые годы борисовчане трижды выигрывали Кубок Беларуси (2006, 2010, 2015), брестские футболисты владели им один раз, причем в финале 2007 года они обыграли как раз БАТЭ.

Ответные полуфинальные встречи пройдут 26 апреля в Солигорске и Борисове, а финальный матч 26-го по счету розыгрыша Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно.

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