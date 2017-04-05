— Я очень рад! Сколько лет этого ждал! Слава Богу, что этот день пришел. Именно в «Крумкачах» мне дали такую возможность. Я даже не знаю, как мне отблагодарить директора клуба и, особенно, Антона Шунто. Он сыграл большую роль. Когда я играл в любительской лиге, он меня заметил и позвал в дубль «Крумкачоў». Тренер дубля (Алексей Кучук) тоже очень большую роль сыграл! Он мне доверял, и я играл. Очень рад, что дебютировал в высшей лиге. Надеюсь, принесу команде еще больше пользы. Буду работать дальше. Хочется играть, но все зависит от тренера. Он видит, кто готов, а кто — нет.



И это благодаря тренеру, который мне доверяет, который дал мне шанс. В прошлом году шанса мне не дали, а сейчас пришел новый наставник, который мне доверяет. Я ему очень благодарен. Надеюсь, что буду и дальше помогать команде, чтобы радовать тренера и болельщиков. После встречи с болельщиками я понял, что хочу всем сердцем играть и радовать их. Потому что наши болельщики очень классные!



Я не знал, выйду ли я в этой встрече. Просто тренируюсь и жду. Главное, чтобы команда выиграла, даже если меня нет на поле. Люди приходят и хотят видеть нормальную игру и победу. Это самое главное. В ходе матча тренер меня позвал: «Сэмми, иди разминаться!». А я такой «уау!». Это такое чувство… Я разминаюсь, но все равно не знаю, выйду или нет. Бывает, что разминаешься до конца игры, но на поле не выходишь.



— В течение всей предсезонки ты играл на фланге и в центре защиты, в полузащите, в атаке. Ты по амплуа вообще кто?

— Сначала в дубле играл под нападающим. Так меня тренер видел. Потом при схеме 3−5−2 меня поставили опорником. Но самое главное то, что я на поле и помогаю команде. Мне неважно, где играть. Даже в воротах буду, если понадобится! Я не скажу «нет». Если мне доверят эту позицию, я буду там играть.

Тренер видит, что я могу помочь команде. То, что я могу играть на нескольких позициях сразу, только плюс для меня. Если меня видит опорником — пусть так. Если видит защитником — хорошо, я буду играть защитника. Самое главное — победа команды и радость болельщиков.

Я уверен в себе и верю, что мы чего-то добьемся в этом сезоне. Все ребята на тренировках стараются, атмосфера в команде хорошая, тренер отличный, много подсказывает. Думаю, у нас все будет хорошо.

Я всегда жду свой шанс. Пять лет в Беларуси я ждал этого момента. Главное — не сдаваться в жизни. Всякое бывало, но я не сдавался, много работал — и вот результат. В том году я тоже хотел играть, но тогда мне не дали шанса. Было обидно, но я думал: «Ладно, Сэм, твой час еще не пришел. Но когда он настанет, ты будешь играть». И вот я добился своего. Все идет как надо. Вчера я был никем, а сегодня — футболист высшей лиги, — приводит слова Одеоибо официальный сайт «воронов».