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5 апреля 2017, 10:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кайрат Боранбаев: Последние игры «Кайрата» не впечатляют

Председатель Наблюдательного Совета ФК «Кайрат» (Алматы) Кайрат Боранбаев высказал в собственном Instagram свое мнение о выступлении команды в этом сезоне, сообщает Sports.kz.

Председатель Наблюдательного Совета ФК <span class=error>Кайрат</span> (<span class=error>Алматы</span>) <span class=error>Кайрат</span> Боранбаев высказал в собственном Instagram свое мнение о выступлении команды в этом сезоне сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Последние игры ФК “Кайрат” не впечатляют, хотя по набору футболистов и их отдаче на поле у нас нет претензий.

Думаю, Исполком УЕФА сможет обойтись без меня, а вот я… не смогу без нашего клуба, который для меня как ребёнок, которому всего 5 (пять) лет, и, как любому ребёнку, нужно большое внимание.

Надеюсь, что наши болельщики также будут поддерживать и верить!

У нас ещё много работы вместе! “Кайрат”, АЛГА», — обратился к поклонникам алматинского клуба председатель его Наблюдательного Совета.

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