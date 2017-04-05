Кайрат Боранбаев: Последние игры «Кайрата» не впечатляют

«Последние игры ФК “Кайрат” не впечатляют, хотя по набору футболистов и их отдаче на поле у нас нет претензий.



Думаю, Исполком УЕФА сможет обойтись без меня, а вот я… не смогу без нашего клуба, который для меня как ребёнок, которому всего 5 (пять) лет, и, как любому ребёнку, нужно большое внимание.



Надеюсь, что наши болельщики также будут поддерживать и верить!



У нас ещё много работы вместе! “Кайрат”, АЛГА», — обратился к поклонникам алматинского клуба председатель его Наблюдательного Совета.