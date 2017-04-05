Кайрат Боранбаев: Последние игры «Кайрата» не впечатляют
Председатель Наблюдательного Совета ФК «Кайрат» (Алматы) Кайрат Боранбаев высказал в собственном Instagram свое мнение о выступлении команды в этом сезоне, сообщает Sports.kz.
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«Последние игры ФК “Кайрат” не впечатляют, хотя по набору футболистов и их отдаче на поле у нас нет претензий.
Думаю, Исполком УЕФА сможет обойтись без меня, а вот я… не смогу без нашего клуба, который для меня как ребёнок, которому всего 5 (пять) лет, и, как любому ребёнку, нужно большое внимание.
Надеюсь, что наши болельщики также будут поддерживать и верить!
У нас ещё много работы вместе! “Кайрат”, АЛГА», — обратился к поклонникам алматинского клуба председатель его Наблюдательного Совета.
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