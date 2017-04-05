Баллак: Азар не станет ключевым игроком «Реала», никто не будет ценить его, как «Челси»

В частности, экс-футболист сборной Германии прокомментировал интерес мадридского «Реала» к лидеру «синих» Эдену Азару, а также выразил мнение, что клуб должен сохранить форварда Диего Косту.

О будущем Азара

— В прошлом году он провел не самый удачный сезон. Иногда вам не под силу понять, что происходит с игроками. Мне кажется, что Эден слишком эмоционален, ему нужна поддержка, чтобы он чувствовал себя комфортно. Это касается тренера, партнеров по команде, а также и личной жизни.

Уверен, если Азар решится на переход в мадридский «Реал», ему придется вновь доказывать свою состоятельность, а это займет время. Конечно, он не тот игрок, который любит много болтать, но посмотрите на состав «сливочных». Для Азара это будет очень сложная ситуация.

В «Челси» Азар чувствует себя комфортно, — продолжает немец. — он знает, что является ключевым игроком команды. К тому же, он живет в великолепном городе. Прежде чем решиться на переезд в Мадрид, Эден должен хорошенько подумать.

На мой взгляд, Азар может стать легендой «Челси», если останется в клубе еще на пару лет. Ему просто нужно понять, хочет ли он посвятить себя «Реалу» или добиться успеха в «Челси», выиграть вместе с лондонским клубом Лигу чемпионов и вернуть клуб на европейскую арену.

Конечно, это его дело. — говорит Баллак. — Уверен, у него есть свой личный взгляд на всю ситуацию. Конечно, любому игроку тяжело, когда речь идет о таком количестве денег. То же самое касается и руководства, потому что сложно отказаться от щедрого предложения. Но если мы остановимся на футболе, то станет очевидно, что ни в одном клубе Европы Азар не будет играть такую роль, как в «Челси». Ему просто придется за это бороться, а это, повторюсь, займет несколько лет.

О будущем Диего Косты

— Этот игрок также входит в список самых ценных футболистов «Челси». Конечно, у него своеобразный характер, но это хорошо. Команде нужны такие парни. Коста — настоящий лидер, он доказывал это не раз. Вообще, его игра — что-то непредсказуемое.

Конечно, тренеру очень тяжело найти общий язык с таким нападающим. Но мы видим, что у Конте это получается. Думаю, Коста останется таким, несмотря на то, за какой клуб он играет. В любом случае, «Челси» не имеет права продавать его, потому что сейчас очень мало таких нападающих. Возможно, с ним на одном уровне лишь Роберт Левандовски. На данный момент я не вижу замены для Диего, его нужно сохранить, — заключил Баллак.