Фабула паса
Вот мчится тройка удалая… Вчерашние матчи 18 тура чемпионата Казахстана 2017 года по футболу, состоявшиеся за четыре дня до поединков 4-го игрового дня соревнования, могли определить единоличного лидера турнира — как минимум, до ближайшей субботы. Могли. Но делать этого не стали. Напротив, — после первого поражения «Ордабасы» в сезоне дуэт возглавлявших до вторничных встреч турнирную таблицу КПЛ-2017 команд трансформировался в триумвират.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Необходимо, конечно, отметить, что, в отличие от набравших те же самые 10 очков «Ордабасы» и «Тобола», «Кайсар» провел на один матч меньше. К тому же кызылординцы (как и «Кайрат» еще только кроме них, к слову…) в продолжающемся чемпионате страны пока еще никому не проигрывали. Поэтому, по сути, именно «волки» и являются на данный момент «теневыми» вожаками этой достаточно непредсказуемой стаи с вывеской КПЛ-2017…
Своей вчерашней победой в Затобольске костанайская команда лишь подтвердила серьезность своих нынешних амбиций. При любом другом исходе очного противостояния с прямым конкурентом в борьбе за места на верхних этажах турнирной таблицы
Непонятно как, но «Кайрат» не сумел во вторник выиграть у «Иртыша». Хозяева поля имели очень большое преимущество — и игровое, и территориальное, — однако ограничились всего лишь одним взятием ворот соперников. Павлодарцы оказывались в чужой штрафной в десятки, возможно, раз реже алматинцев, однако наиграли в итоге на такой же самый один гол. Даже жаль немного, на самом деле, было вчера Кахабера Цхададзе: вроде бы, команда играет, вовсю комбинирует, создает очень сильное давление на оборону своих оппонентов — а толку чуть. Когда успели кайратовцы разучиться реализовывать свои шансы в атаке?! Тайна сия велика есть… Вот все, казалось бы, фактически умеет в организации наступательных действий на поле Исаэль: «отвозить» одного за другим
Конечно, почивать на лаврах никому из расположившегося на верхних строчках турнирной таблицы КПЛ-2017 трио никак нельзя. Тот же «Кайсар» сам себе задрал на старте сезона планку выше некуда — а теперь для кызылординцев дело чести соответствовать взятым на себя перед собственными поклонниками высоким обязательствам. Как говорится, решил, что лидер — готовься к корриде. Ну, или вовсе и не говорится так, возможно. В любом случае, дальше в турнире все для «волков» будет вполне
Отдаленный 18 тур Казахстанской
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