Фабула паса

Необходимо, конечно, отметить, что, в отличие от набравших те же самые 10 очков «Ордабасы» и «Тобола», «Кайсар» провел на один матч меньше. К тому же кызылординцы (как и «Кайрат» еще только кроме них, к слову…) в продолжающемся чемпионате страны пока еще никому не проигрывали. Поэтому, по сути, именно «волки» и являются на данный момент «теневыми» вожаками этой достаточно непредсказуемой стаи с вывеской КПЛ-2017…



Своей вчерашней победой в Затобольске костанайская команда лишь подтвердила серьезность своих нынешних амбиций. При любом другом исходе очного противостояния с прямым конкурентом в борьбе за места на верхних этажах турнирной таблицы Премьер-Лиги «Тобол» создал бы себе довольно ощутимые, скажем так, неудобства. Южане, конечно, в гостях у подопечных Омари Тетрадзе выглядели неплохо, однако представившимся им шансом вырваться в соревновании, хотя бы ненадолго, вперед воспользоваться все же не сумели. Счет, как говорится, на табло…



Непонятно как, но «Кайрат» не сумел во вторник выиграть у «Иртыша». Хозяева поля имели очень большое преимущество — и игровое, и территориальное, — однако ограничились всего лишь одним взятием ворот соперников. Павлодарцы оказывались в чужой штрафной в десятки, возможно, раз реже алматинцев, однако наиграли в итоге на такой же самый один гол. Даже жаль немного, на самом деле, было вчера Кахабера Цхададзе: вроде бы, команда играет, вовсю комбинирует, создает очень сильное давление на оборону своих оппонентов — а толку чуть. Когда успели кайратовцы разучиться реализовывать свои шансы в атаке?! Тайна сия велика есть… Вот все, казалось бы, фактически умеет в организации наступательных действий на поле Исаэль: «отвозить» одного за другим пару-тройку соперников, вырваться из скопления игроков другой команды на оперативный простор, найти выверенным пасом партнера по команде в частоколе своих и чужих ног в штрафной оппонентов — за милую душу. Но вот на точный завершающий удар «десятка» алматинцев расщедривается лишь только по большим бразильским праздникам… Которые в этом сезоне пока еще, судя по всему, не наступили. Иртышане же, конечно, молодцы. Несмотря на заметные проблемы в обороне, гости сумели выстоять и, подкараулив свой момент, отыграться. Такая ничья, право, стоит для «Иртыша» не меньше иной победы.



Конечно, почивать на лаврах никому из расположившегося на верхних строчках турнирной таблицы КПЛ-2017 трио никак нельзя. Тот же «Кайсар» сам себе задрал на старте сезона планку выше некуда — а теперь для кызылординцев дело чести соответствовать взятым на себя перед собственными поклонниками высоким обязательствам. Как говорится, решил, что лидер — готовься к корриде. Ну, или вовсе и не говорится так, возможно. В любом случае, дальше в турнире все для «волков» будет вполне по-взрослому — на недооценку соперников им рассчитывать больше уже явно не приходится. «Ордабасы» по своему потенциалу способен, конечно, на очень многое. А нынешний президент шымкентского футбольного клуба Бахтияр Байсеитов, как показывает недавняя практика, — на все остальное… Южане недвусмысленно заявляют о своих притязаниях в этом сезоне на место на пьедестале — и делать это имеют, представляется, полное право. На игровом составе в минувшее межсезонье в Шымкенте не экономили — и это уже приносит свои результаты. Основательно укрепился по зиме и «Тобол». Неслучайно костанайцев называют сейчас базовым клубом национальной сборной Казахстана — по сути, утрирование здесь если и присутствует, то в весьма незначительной степени. Такая команда, бесспорно, должна ломать сложившиеся в последние годы в костанайском футболе невеселые традиции и сражаться за медали. Но за спиной у всей этой троицы притаились готовые вырваться в любой момент на первый план «Астана» с «Кайратом». Точит втихомолку свой смертоносный болгарский «хайдушки каракулак» «Иртыш». А еще поодаль только и выбирают подходящий момент для форсирования кажущихся пока неприступными вершин «Окжетпес» с «Актобе»…



Отдаленный 18 тур Казахстанской Премьер-Лиги отдал пас приближающемуся 4-му. Однозначно, будет не скучно.