Боранбаев больше не претендует на место в Исполкоме УЕФА
Как написал в своем Instagram председатель Наблюдательного Совета ФК «Кайрат» (Алматы) Кайрат Боранбаев, его имени не будет в списке для голосования на место в Исполкоме УЕФА, которое состоится сегодня в Хельсинки, сообщает Sports.kz.
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Вот что говорится в этом сообщении по данному поводу: «Я решил выйти из голосования в ИСПОЛКОМ УЕФА, которое состоится сегодня 5 апреля в Хельсинки.
Я прошёл два тура по голосованию. На первом этапе было 22 претендента, перед последним голосованием нас осталось 12 претендентов на 8 мест в Исполкоме УЕФА…
… Думаю, Исполком УЕФА сможет обойтись без меня, а вот я… не смогу без нашего клуба, который для меня как ребёнок, которому всего 5 (пять) лет, и, как любому ребёнку, нужно большое внимание».
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