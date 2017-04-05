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5 апреля 2017, 10:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Боранбаев больше не претендует на место в Исполкоме УЕФА

Как написал в своем Instagram председатель Наблюдательного Совета ФК «Кайрат» (Алматы) Кайрат Боранбаев, его имени не будет в списке для голосования на место в Исполкоме УЕФА, которое состоится сегодня в Хельсинки, сообщает Sports.kz.

Как написал в своем Instagram председатель Наблюдательного Совета ФК <span class=error>Кайрат</span> (<span class=error>Алматы</span>) <span class=error>Кайрат</span> Боранбаев его имени не будет в списке для голосования на место в Исполкоме <span class=error>УЕФА</span> которое состоится сегодня в Хельсинки сообщает Sports.kz. Увеличить
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Вот что говорится в этом сообщении по данному поводу: «Я решил выйти из голосования в ИСПОЛКОМ УЕФА, которое состоится сегодня 5 апреля в Хельсинки.

Я прошёл два тура по голосованию. На первом этапе было 22 претендента, перед последним голосованием нас осталось 12 претендентов на 8 мест в Исполкоме УЕФА…

… Думаю, Исполком УЕФА сможет обойтись без меня, а вот я… не смогу без нашего клуба, который для меня как ребёнок, которому всего 5 (пять) лет, и, как любому ребёнку, нужно большое внимание».

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