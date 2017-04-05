Боранбаев больше не претендует на место в Исполкоме УЕФА

Вот что говорится в этом сообщении по данному поводу: «Я решил выйти из голосования в ИСПОЛКОМ УЕФА, которое состоится сегодня 5 апреля в Хельсинки.



Я прошёл два тура по голосованию. На первом этапе было 22 претендента, перед последним голосованием нас осталось 12 претендентов на 8 мест в Исполкоме УЕФА…



… Думаю, Исполком УЕФА сможет обойтись без меня, а вот я… не смогу без нашего клуба, который для меня как ребёнок, которому всего 5 (пять) лет, и, как любому ребёнку, нужно большое внимание».