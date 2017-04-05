Когда ничья сродни поражению, или почему следующий матч может оказаться судьбоносным для «Кайрата»
«Кайрат» не смог прервать безвыигрышную серию в перенесенном матче 18-го тура
премьер-лиги с «Иртышом». Очередная ничья сродни поражению для алматинского клуба, так как не победил в четвертом матче подряд, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хотя предполагалось, что подопечные Кахабера Цхададзе наберут полноценные три очка против удобного для себя соперника. И в самом деле «Иртыш» выглядел неубедительно. Быть бы поражению павлодарцам, если бы не уверенные действия Давида Лория. Да и хозяева в некоторых эпизодах откровенно простили стража ворот сборной Казахстана.
В первом тайме «Кайрат» играл лучше «Иртыша» и должен был открывать счет. Но получилось это сделать только после перерыва. Защитники элементарно оставили без присмотра Жарко Марковича и серб после розыгрыша углового спокойно переправил мяч в ворота гостей. Очевидно, что алматинцы обязаны были дожимать оппонента, чтобы обезопасить себя от нервной концовки матча. Однако действовали не лучшим образом, позволив «Иртышу» провести ответный мяч. Илья Воротников, как и Жарко Маркович, также беспрепятственно пробил по цели после розыгрыша углового. При этом «Кайрат» не смог провести решительный штурм в конце встречи.
Наверное, в этот раз команда Кахабера Цхададзе больше заслуживала победы. Хотя бы по числу созданных моментов и, может быть, желанию. И все же она играла
Между тем конкуренты отрываются. Так, «Тобол» нанес первое поражение в чемпионате «Ордабасы» и сравнялся с южанами по набранным очкам. В активе команд по десять баллов и делят
Но вернемся к «Кайрату», идущему на пятом месте. Для алматинского клуба еще ничего не потеряно, не считая то обстоятельство, что конкуренты имеют игру в запасе и в перспективе могут увеличить отрыв. Правда, рано или поздно и у них случатся потери, поэтому алматинцам представится шанс выправить свое турнирное положение. Главное, начать побеждать. Во всяком случае, следующий гостевой поединок с «Шахтером» будет особенным для команды, а для главного тренера может оказаться судьбоносным. Ведь дыма без огня не бывает, если учитывать встречу команды с руководством, болельщиками и ветеранами сразу после игры с «Иртышом», а также появившиеся слухи о приглашении на тренерский мостик Владимира Муханова из «Окжетпеса».
В пользу Кахабера Цхададзе говорит тот факт, что в «Кайрате» обычно не рубят с плеча, дают возможность тренеру провести полноценный сезон. Но в этом году, когда все чемпионские пазлы должны были удачно сложиться, грузинского специалиста могут попросить на выход после первого круга, если не раньше. И выигрывать от него болельщики требуют, как прежде, играючи, а не со скрипом.
Напомним, что перенесенный матч 18-го тура «Кайрат» — «Иртыш» завершился вничью 1:1. В другой перенесенной встрече данного тура «Тобол» оказался сильнее «Ордабасы» 1:0. Турнирное положение команд приведено в этой ссылке. Матчи пятого тура пройдут 8 апреля. Встречаются «Шахтер» — «Кайрат», «Кайсар» — «Тобол», «Тараз» — «Ордабасы», «Окжетпес» — «Иртыш», «Актобе» — «Акжайык», «Атырау» — «Астана».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter