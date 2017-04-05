Когда ничья сродни поражению, или почему следующий матч может оказаться судьбоносным для «Кайрата»

Хотя предполагалось, что подопечные Кахабера Цхададзе наберут полноценные три очка против удобного для себя соперника. И в самом деле «Иртыш» выглядел неубедительно. Быть бы поражению павлодарцам, если бы не уверенные действия Давида Лория. Да и хозяева в некоторых эпизодах откровенно простили стража ворот сборной Казахстана.

В первом тайме «Кайрат» играл лучше «Иртыша» и должен был открывать счет. Но получилось это сделать только после перерыва. Защитники элементарно оставили без присмотра Жарко Марковича и серб после розыгрыша углового спокойно переправил мяч в ворота гостей. Очевидно, что алматинцы обязаны были дожимать оппонента, чтобы обезопасить себя от нервной концовки матча. Однако действовали не лучшим образом, позволив «Иртышу» провести ответный мяч. Илья Воротников, как и Жарко Маркович, также беспрепятственно пробил по цели после розыгрыша углового. При этом «Кайрат» не смог провести решительный штурм в конце встречи.

Наверное, в этот раз команда Кахабера Цхададзе больше заслуживала победы. Хотя бы по числу созданных моментов и, может быть, желанию. И все же она играла как-то однобоко, без задора. Не горели глаза у футболистов, как это зачастую было при Владимире Вайссе. И в целом тяжеловатой выглядела команда. Если в ближайших турах кайратовцев не прорвет, они только осложнят свою задачу по завоеванию золотых медалей. Это касается и «Иртыш» по части попадания в призовую тройку.

Между тем конкуренты отрываются. Так, «Тобол» нанес первое поражение в чемпионате «Ордабасы» и сравнялся с южанами по набранным очкам. В активе команд по десять баллов и делят первое-второе места в таблице. Впрочем, победа костанайцев неудивительна, так как в этом сезоне рассчитывают серьезно побороться за медали. «Ордабасы» — не исключение. Во встрече равных соперников нередко решает один точный удар, что, собственно, и произошло. Тем не менее отдадим должное «Тоболу» за образцовую игру в обороне. Один пропущенный мяч в пяти играх — хороший показатель.

Но вернемся к «Кайрату», идущему на пятом месте. Для алматинского клуба еще ничего не потеряно, не считая то обстоятельство, что конкуренты имеют игру в запасе и в перспективе могут увеличить отрыв. Правда, рано или поздно и у них случатся потери, поэтому алматинцам представится шанс выправить свое турнирное положение. Главное, начать побеждать. Во всяком случае, следующий гостевой поединок с «Шахтером» будет особенным для команды, а для главного тренера может оказаться судьбоносным. Ведь дыма без огня не бывает, если учитывать встречу команды с руководством, болельщиками и ветеранами сразу после игры с «Иртышом», а также появившиеся слухи о приглашении на тренерский мостик Владимира Муханова из «Окжетпеса».

В пользу Кахабера Цхададзе говорит тот факт, что в «Кайрате» обычно не рубят с плеча, дают возможность тренеру провести полноценный сезон. Но в этом году, когда все чемпионские пазлы должны были удачно сложиться, грузинского специалиста могут попросить на выход после первого круга, если не раньше. И выигрывать от него болельщики требуют, как прежде, играючи, а не со скрипом.

Напомним, что перенесенный матч 18-го тура «Кайрат» — «Иртыш» завершился вничью 1:1. В другой перенесенной встрече данного тура «Тобол» оказался сильнее «Ордабасы» 1:0. Турнирное положение команд приведено в этой ссылке. Матчи пятого тура пройдут 8 апреля. Встречаются «Шахтер» — «Кайрат», «Кайсар» — «Тобол», «Тараз» — «Ордабасы», «Окжетпес» — «Иртыш», «Актобе» — «Акжайык», «Атырау» — «Астана».