Месси: Гвардиола нашёл форму игры, чтобы использовать качества каждого из нас

Футболист сборной Аргентины отметил, что нынешнему наставнику «Манчестер Сити» удалось добиться того, чтобы игроки каталонского клуба демонстрировали свои лучшие качества.



«Я и мои одноклубники гордимся тем, что были частью той команды и выиграли всё что можно. Гвардиола нашёл баланс и форму игры для того, чтобы использовать лучшие качества каждого из нас», — приводит слова Месси Esquire.



Гвардиола возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые, в частности, выиграли чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11) и клубный чемпионат мира (2009, 2011).