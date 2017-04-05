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5 апреля 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» согласился выкупить Маноласа у «Ромы» за € 43 млн

Защитник «Ромы» Костас Манолас может сменить один итальянский клуб на другой.

По информации Telelombardia, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Интер», руководство которого согласно заплатить за грека € 43 млн.

Контракт Костаса Маноласа с «Ромой» действует до 2019 года. Руководство рассчитывало продлить договор, но греческий футболист не хочет этого делать. Сообщается, что для «Интера» Манолас является целью номер один.

Стороны достигли устного соглашения, а официально переход должен быть оформлен 30 июня.

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