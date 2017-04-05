«Интер» согласился выкупить Маноласа у «Ромы» за € 43 млн

По информации Telelombardia, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Интер», руководство которого согласно заплатить за грека € 43 млн.



Контракт Костаса Маноласа с «Ромой» действует до 2019 года. Руководство рассчитывало продлить договор, но греческий футболист не хочет этого делать. Сообщается, что для «Интера» Манолас является целью номер один.



Стороны достигли устного соглашения, а официально переход должен быть оформлен 30 июня.