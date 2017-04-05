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5 апреля 2017, 10:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте хочет пригласить в «Челси» итальянского тренера, руководство — английского

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет пригласить в команду итальянского специалиста, который займёт место Стива Холланда.

Англичанин по окончании сезона-2016/17 покинет «Стэмфорд Бридж» и присоединится к Гарету Саутгейту в сборной Англии, где станет его помощником.

The Telegraph сообщает, что Конте хотел бы видеть на месте Холланда соотечественника, однако у руководства «Челси» иное мнение. Источник утверждает, что в лондонском клубе настаивают на приглашении местного тренера.

Напомним, что «Челси» ведёт с Антонио Конте переговоры о продлении контракта и владелец команды Роман Абрамович был готов выполнить любые просьбы итальянца касаемо летних приобретений.

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