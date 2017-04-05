Спал упал. Бывший тренер «Зенита» снова без трофеев

Возможно, перед нашими глазами одна из сильнейших попыток сколотить чемпионскую «Рому» со времён стыка веков. Лучано Спаллетти, как классный тактик, прямо по ходу сезона сделал финт Аллегри — резко перестроил команду с четвёрки защитников на тройку и поднял качество игры. Джаллоросси забивают больше «Ювентуса», Эдин Джеко резко поднял уровень реализации после сезона, где его идентифицировали деревом, в роли Симоне Перротты-2006 раскрылся Раджа Наингголан: тоже поднятый из центра поля выше, тоже наделённый новыми атакующими навыками, тоже улучшивший пас и прокачавший свой мощнейший дальний удар.



Всё это здорово, но топ-тренер не может быть однобоко развит. Юлиан Нагельсманн, рулевой сенсационного «Хоффенхайма», считается сильным тактиком, но выделяет другие свои качества: «30% тренерской работы — это тактика, 70% — социальная компетентность. На таком уровне хорошая тактическая готовность будет иметь значение только тогда, когда настрой в порядке». Без крепкой психики в чемпионской гонке делать нечего, а «Рома» слишком нервная и подверженная перепадам настроения, чтобы бороться за золото.

Минувшим вечером Спаллетти упустил, вероятно, последний шанс выиграть трофей с «Ромой» — в Кубке Италии джаллоросси проиграли своим ненавистным соседям по городу — и сделал это в традиционном стиле своей «Ромы». Ещё в первом матче с «Лацио» команда Спаллетти смотрелась аморфно, а во втором зашевелилась только после голов соседей. Правда, было уже поздно, Милинкович-Савич и Иммобиле уже открыли «Лацио» дорогу в финал, и чтобы попасть-таки туда вместо кровного врага, «Роме» нужно было забить четыре. Проблемы с характером Лучано признавал после другого вылета — от «Лиона» из Лиги Европы: «Когда всё хорошо, у нас вырастают крылья. Если же что-то идёт не так — нам не хватает характера, чтобы перевернуть игру, в целом у наших игроков более спокойный темперамент».

Ладно, в расшатанной психике виноват не Спаллетти, всё началось с его предшественника, Руди Гарсии. В начале сезона-2014/15 француз и его подопечные на словах пророчили «Роме» чемпионство, поливали «Ювентус», мощно начали чемпионат, но всё это — до 1:7 с «Баварией». Игру команды раскусили, а переламывать ход неудачных матчей у неё не получалось, и всё это вылилось в 10-матчевую серию, где «Рома» выиграла лишь однажды. Перед отставкой Руди Гарсии история повторилась почти полностью — 1 победа в 9 матчах после разноса в Барселоне. После такого игрокам нужен был человек, способный вправить мозги, а поставили человека, готового помочь лишь кратковременной вспышкой.



В августе «Рома» в квалификации Лиги чемпионов схватила знатную пощёчину от «Порту», спустя несколько дней упустила 2:0 на Сардинии, и Лучано Спаллетти сразу вычленил причину неудач: «У нас слишком много таких игроков, как Мохамед Салах, — они могут блестяще играть урывками, а потом изолироваться во время матча. У “Ромы” нехватка личностей, и для больших побед нужно что-то большее, чем техника». Отчасти Спаллетти прав, нынешняя «Рома» — команда художников, а не чернорабочих, но ведь тренер отвечает за характер в первую очередь. К тому же главную личность «Ромы» Спаллетти упорно оставляет в запасе ради 10−15 минут на поле.



Если уж мы вспоминали про «Хоффенхайм» Нагельсманна, то стоит открыть состав команды, понять, что у «Хоффе» тоже нет выгрызал, нет даже своего постоянно звереющего Наингголана. Но команда при этом остервенело отбивается от «Баварии», держится, впервые в истории обыгрывает мюнхенцев и практически обеспечивает себе Лигу чемпионов. Иногда хочется переложить весь футбол в цифры и схемы, но и ментальная составляющая очень важна — иначе, например, мадридский «Реал» год назад не выиграл бы ЛЧ. Или Лучано Спаллетти ещё долго оставался бы в «Зените» — его спад в Санкт-Петербурге начался с потери контроля раздевалки, что тоже не красит тренера как психолога.



Самое удивительное, что после такой работы в Риме журналисты уже назначают Спаллетти главным тренером «Ювентуса». Всяко лучше, чем приглашение Паулу Соузы из Флоренции, но всё равно жутко спорно. Как Лучано будет вести себя в раздевалке, если в «Роме» он допустил раздрай с Франческо Тотти уже спустя месяц работы? Что может предложить команде, построенной под Лигу чемпионов и нацеленной в первую очередь на неё, тренер без навыков кубкового бойца? Тактику? Да ладно вам. «Ювентусу» нужен специалист с опытом успешных больших матчей, а не Спаллетти, проигравший оба ключевых матча сезона бьянконери и «Наполи».



Вот-вот в Рим приедет Рамон Мончи, гениальный спортивный директор, выстроивший свою трансферную империю в «Севилье». Спустя 17 лет Мончи покинул клуб не только из-за жажды перемен и приключений — он говорил, что желает поработать в обстановке, где от него не будут требовать ежегодно собирать половину состава заново. Вполне вероятно, американские владельцы «Ромы» наняли Мончи для строительства чемпионской команды, и выбор нового тренера будет фундаментом стройки. Не допустить ошибку здесь будет очень важно — в один момент «Ювентус» всё-таки оставит чемпионский трон, и «Рома» должна пользоваться кризисами бьянконери в первую очередь.

Итальянские журналисты пишут, что летом Рамон Мончи готов позвать в Рим Унаи Эмери — и это будет громадной ошибкой. Разве мало психологических проблем, накопленных Руди Гарсией и Спаллетти? «Роме» нужен тактик и мотиватор в одном лице, иначе психологических трудностей станет ещё больше. Есть один неплохой вариант, но боюсь, человек, поигравший за «Лацио», Синиша Михайлович, «Рому» не возьмёт. А Спаллетти идеально подошёл бы вариант с «Фиорентиной» — родная команда смогла бы принять доктрину Лучано, который не станет бороться с «фиалками» за чемпионство, зато поставит футбол лучше, чем у Соузы и Монтеллы.