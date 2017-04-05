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5 апреля 2017, 10:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович стал вторым 35-летним игроком после Дзолы по голам в АПЛ за сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович близок к тому, чтобы превзойти рекорд экс-игрока «Челси» Джанфранко Дзолы.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович близок к тому чтобы превзойти рекорд <nobr>экс-игрока</nobr> <span class=error>Челси</span> Джанфранко <span class=error>Дзолы</span>. Увеличить
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Шведского форварда отделают всего три гола от того, чтобы стать первым 35-летним игроком по голам в Премьер-лиге за сезон.

Ибрагимович начиная с 3 октября, когда ему исполнилось 35 лет, забил 12 голов. Накануне швед отличился в матче 31-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). По этому показателю Ибрагимович уступает лишь Дзоле, на счету которого 14 голов в сезоне-2002/03, — сообщает Gracenote Live.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» осталось провести восемь матчей.

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