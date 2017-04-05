Ибрагимович стал вторым 35-летним игроком после Дзолы по голам в АПЛ за сезон
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович близок к тому, чтобы превзойти рекорд
экс-игрока «Челси» Джанфранко Дзолы.
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Шведского форварда отделают всего три гола от того, чтобы стать первым 35-летним игроком по голам в
Ибрагимович начиная с 3 октября, когда ему исполнилось 35 лет, забил 12 голов. Накануне швед отличился в матче 31-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). По этому показателю Ибрагимович уступает лишь Дзоле, на счету которого 14 голов в сезоне-2002/03, — сообщает Gracenote Live.
В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» осталось провести восемь матчей.
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