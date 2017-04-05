Кандидат в исполком УЕФА: Казахстан может стать мостом от Европы к рынками Китая и Индии

Казахстан стал членом УЕФА в 2002 году. Боранбаев входит в число 12 кандидатов, которые претендуют на восемь мест в исполкоме УЕФА, выборы в который пройдут в среду в Хельсинки. Кроме того, Федерация футбола Казахстана подала заявки на проведение на «Астана-Арене» в 2019 году финала женской Лиги чемпионов и Суперкубка Европы.

«Казахстан — очень большая страна, 70% территории находится ближе к Европе и только 30% — ближе к Азии. Мы можем стать хорошим мостиком развития футбола между Европой и Азией. Сейчас Китай превратился в большой рынок, на подходе Индия. Все изменения в казахстанском футболе идут на позитивный имидж страны, мы не стоим на месте и развиваемся вместе с Европой», — отметил Боранбаев.

«Готов снять свою кандидатуру»

По словам Боранбаева, он спокойно воспримет ситуацию, если не будет избран в исполком УЕФА. «Честно, я свои шансы вообще никак не оцениваю. Все думают, что идет какая-то кулуарная работа. На самом деле в моем случае идет знакомство с федерациями, проходит дискуссия в виде вопросов и ответов. Для меня это очень интересно», — отметил он.

Боранбаев входит в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана, а также является председателем наблюдательного совета ФК «Кайрат». «УЕФА не приветствует, когда кандидат выступает в роли акционера или руководителя клуба, так как в данном случае получается конфликт интересов. Если вопрос так стоит, то я лучше отойду, потому что для меня мой футбольный клуб важнее. УЕФА без меня обойдется, а “Кайрат” — нет», — отметил он.

«Я готов снять свою кандидатуру, это не так важно. Здесь я получил очень важное общение. Все говорят о футболе, и у людей есть чему поучиться», — добавил Боранбаев.

«Даже если я не пройду в исполком УЕФА, опыт общения здесь очень полезен для меня. Здесь я сверил то, чем занимаемся мы и куда двигается УЕФА. Наши направления совпадают, футбол в Казахстане на правильном пути», — сказал Боранбаев в заключение.

Члены исполкома УЕФА будут избираться на четырехлетний срок.