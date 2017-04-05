СМИ назвали кандидата на место главного тренера «Кайрата»
Главный тренер кокшетауского «Окжетпеса» российский специалист Владимир Муханов может возглавить алматинский «Кайрат». Об этом сообщает KazFootball.kz.
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«Кайрат» накануне в Алматы в вынесенном матче 18-го тура сыграл вничью с павлодарским «Иртышом» — 1:1. Таким образом, алматинский клуб продлил свою безвыигрышную серию до четырех игр, и как отмечает издание, «скамейка под грузинским специалистом Кахабером Цхададзе зашаталась».
Напомним, Цхададзе возглавил алматинский клуб в апреле прошлого года. Под его руководством «Кайрат» завоевал серебряные медали чемпионата и Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка.
На данный момент «Кайрат» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидеров — «Ордабасы», «Тобола» и «Кайсара» — на три балла. При этом кызылординцы провели на одну игру меньше.
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