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5 апреля 2017, 9:20 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

СМИ назвали кандидата на место главного тренера «Кайрата»

Главный тренер кокшетауского «Окжетпеса» российский специалист Владимир Муханов может возглавить алматинский «Кайрат». Об этом сообщает KazFootball.kz.

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«Кайрат» накануне в Алматы в вынесенном матче 18-го тура сыграл вничью с павлодарским «Иртышом» — 1:1. Таким образом, алматинский клуб продлил свою безвыигрышную серию до четырех игр, и как отмечает издание, «скамейка под грузинским специалистом Кахабером Цхададзе зашаталась».

Напомним, Цхададзе возглавил алматинский клуб в апреле прошлого года. Под его руководством «Кайрат» завоевал серебряные медали чемпионата и Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка.

На данный момент «Кайрат» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидеров — «Ордабасы», «Тобола» и «Кайсара» — на три балла. При этом кызылординцы провели на одну игру меньше.

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