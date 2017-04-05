Португальский футболист ударом коленом в голову нокаутировал судью за красную карточку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Инцидент произошел на второй минуте матча с «Рио Тинто». Сперва Гонсалвеш ударил кулаком в лицо соперника, а затем отправил в нокаут ударом коленом в голову обслуживавшего встречу Жозе Родригеша, показавшему тому красную карточку.

С поля нарушителя проводили стражи порядка, после чего он был арестован. Сам матч был отменен. Сообщается, что он предстанет перед судом. Что касается арбитра, то он был госпитализирован с подозрением на перелом носа.

Однако Гонсалвеш не считает себя виновным, отметив, что его спровоцировали. «Я не помню, как ударил его, — сказал футболист, слвоа которого приводит Metro. — Он толкал меня. Коленом, говорите? Возможно, так оно и было. Если так, я хочу извиниться перед судьей и его семьей. Но игрок соперников сказал мне: “Ты сукин сын. Твоя мать умрет”. Я схватил его и он рухнул на пол, плача, как ребенок. Потом из ниоткуда взялся судья с красной карточкой. Я не нападал на него. Просто меня оскорбили».