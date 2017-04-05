Португальский футболист ударом коленом в голову нокаутировал судью за красную карточку
Матч в одном из низших дивизионов Португалии по футболу ознаменовался скандалом. Нападающий команды третьей лиги «Канелас 2010» Марку Гонсалвеш, организованной ультрас «Порту», был пожизненно отстранен от игры за свой клуб после того, как он нокаутировал судью.
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Видимо, что-то случилось...
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Инцидент произошел на второй минуте матча с «Рио Тинто». Сперва Гонсалвеш ударил кулаком в лицо соперника, а затем отправил в нокаут ударом коленом в голову обслуживавшего встречу Жозе Родригеша, показавшему тому красную карточку.
С поля нарушителя проводили стражи порядка, после чего он был арестован. Сам матч был отменен. Сообщается, что он предстанет перед судом. Что касается арбитра, то он был госпитализирован с подозрением на перелом носа.
Однако Гонсалвеш не считает себя виновным, отметив, что его спровоцировали. «Я не помню, как ударил его, — сказал футболист, слвоа которого приводит Metro. — Он толкал меня. Коленом, говорите? Возможно, так оно и было. Если так, я хочу извиниться перед судьей и его семьей. Но игрок соперников сказал мне: “Ты сукин сын. Твоя мать умрет”. Я схватил его и он рухнул на пол, плача, как ребенок. Потом из ниоткуда взялся судья с красной карточкой. Я не нападал на него. Просто меня оскорбили».
Добавим, что «Канелас 2010» является довольно уникальной командой. В первенстве родного города она выиграла 16 из 17 матчей, причем 12 из них технической победой
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