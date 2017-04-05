«Шапекоэнсе» обыграл «Атлетико Насьональ» в первом матче Суперкубка Южной Америки

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29 ноября 2016 года самолет с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» потерпел крушение. Команда летела в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжило шестеро, из них трое — футболисты. Позднее Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.

На 71-й минуте встречи болельщики почтили аплодисментами память погибших в авиакатастрофе. Кроме того, ряд мероприятий, посвященных трагедии, состоялся в преддверии и после матча.

В составе хозяев голы забили Рейналдо (24-я минута, с пенальти) и Луис Отавио (74), у гостей отличился Макнелли Торрес (59).

Ответный матч пройдет 10 мая в колумбийском Медельине.