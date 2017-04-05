«Витория» из Гимарайнша уступила «Шавишу», но вышла в финал Кубка Португалии

Игра, прошедшая в Шавише во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первая встреча, состоявшаяся 1 марта в Гимарайнше, закончилась со счетом 2:0 в пользу «Витории», которая по сумме двух матчей вышла в финал за счет гола на чужом поле.

Второй финалист определится в противостоянии «Бенфики» и «Эшторила». Первая игра завершилась гостевой победой лиссабонцев со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 5 апреля.