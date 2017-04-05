Конгресс УЕФА изберет новых членов совета Международной федерации футбола

41-й конгресс УЕФА в Хельсинки выберет новых представителей в совет ФИФА сроком на четыре года. Кандидатов трое — Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия). Кандидатура главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко была отклонена по критерию политической нейтральности — Мутко занимает пост вице-премьера РФ.

Отказался от участия в выборах бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон. Довыборы еще одного европейского представителя в совет ФИФА состоятся на внеочередном конгрессе УЕФА в сентябре.

На предстоящем конгрессе в Хельсинки будет также выбран один член совета ФИФА с полномочиями на два года, который заменит отстраненного от футбольной деятельности и ушедшего в отставку в декабре бывшего главу Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганга Нирсбаха. Его может заменить нынешний глава DFB Райнхард Гриндель.

Четыре старых члена и пять новых

Совет ФИФА был образован в феврале прошлого года, вместе с генеральным секретариатом он призван заменить исполком международной федерации. Помимо главы ФИФА Джанни Инфантино, в совет входят 36 членов, представляющих все континентальные конфедерации, в том числе девять делегатов от Европы. Сохраняют свои места в совете ФИФА глава УЕФА словенец Александер Чеферин, испанец Анхель Вильяр Льона, англичанин Дэвид Гилл и итальянка Эвелина Кристиллин.

На конгрессе УЕФА также будут выбраны восемь членов исполнительного комитета организации на новый четырехлетний срок. На вакантные места претендуют Збигнев Бонек (Польша), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Михаэл ван Праг (Нидерланды), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Джон Делэйни (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Маркос Лефкаритис (Кипр), Эльхан Мамедов (Азербайджан), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О’Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия) и Сервет Ярдимчи (Турция). Ван Праг и Лефкаритис переизбираются на новый срок.

Конгресс УЕФА также утвердит итоги прошедшего в Хельсинки во вторник заседания исполкома, заслушает отчеты исполкома и президента УЕФА, а также отчет администрации УЕФА о деятельности в сезоне-2015/16 и отчеты председателей комитетов УЕФА. В повестке дня также обсуждение финансовых вопросов — подведение баланса за сезон-2015/16 и утверждение бюджета на сезон-2017/18, а также ратификация состава инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов.