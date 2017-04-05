«Атлетико» одолел «Реал Сосьедад», «Вильярреал» переиграл «Бетис»
«Атлетико» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 28-й минуте забил защитник Филипе Луис.
«Вильярреал» в Севилье на арене «Бенито Вильямарин» обыграл «Бетис» со счётом 1:0. Победу «жёлтой субмарине» принёс гол форварда Адриана Лопеса в начале второй половины игры.
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