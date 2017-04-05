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5 апреля 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти: «Бавария» была немного удивлена стилем игры «Хоффенхайма»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мыслями о поражении от «Хоффенхайма» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

«Мои поздравления “Хоффенхайму”. Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором значительно лучше, были агрессивнее. У нас были шансы сравнять счёт. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удаётся», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».

4.04.2017 21:00 основной раунд: 27-й тур WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Хоффенхайм 1:0 Бавария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Карло Анчелотти
Голы
21′ Андрей Крамарич 27
Составы
Оливер Бауманн 1
Джереми Толян 15
Беньямин Хюбнер 21
Никлас Зюле 25
Стивен Цубер 17
Надим Амири 18
Кевин Фогт 22
Андрей Крамарич 27
75′ Себастьян Руди 6
Марко Терраццино 23
62′ Карем Демирбай 13
Пирмин Швеглер 16
62′ Сандро Вагнер 14
Адам Солои 28
26 Свен Ульрайх
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес
13 Рафинья
10 Арьен Роббен
14 Хаби Алонсо
23 Артуро Видаль
29 Кингсли Коман
9 Роберт Левандовски 64′
27 Давид Алаба 75′
18 Хуан Бернат
35 Ренату Санчеш 72′
7 Франк Рибери
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 21
4 Удары в створ 6
7 Угловые 9
17 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Митя Штегеманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
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