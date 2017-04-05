Анчелотти: «Бавария» была немного удивлена стилем игры «Хоффенхайма»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мыслями о поражении от «Хоффенхайма» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Германии.
«Мои поздравления “Хоффенхайму”. Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором значительно лучше, были агрессивнее. У нас были шансы сравнять счёт. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удаётся», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».
|4.04.2017 21:00
|основной раунд: 27-й тур
|WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
|Хоффенхайм
|1:0
|Бавария
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсманн
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|21
|4
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|9
|17
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Митя Штегеманн (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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