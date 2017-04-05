Анчелотти: «Бавария» была немного удивлена стилем игры «Хоффенхайма»

«Мои поздравления “Хоффенхайму”. Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором значительно лучше, были агрессивнее. У нас были шансы сравнять счёт. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удаётся», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».