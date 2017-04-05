Гол Ибрагимовича на 94-й минуте спас «МЮ» от поражения в матче с «Эвертоном»

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На 22-й минуте Лейтон Бэйнс после углового переправил мяч во вратарскую, где Фил Джагелка поставил корпус Маркосу Рохо и открыл счёт. В концовке Эшли Уильямс решил сыграть рукой возле собственных ворот и получил прямую красную карточку, а Златан Ибрагимович с пенальти развёл голкипера и мяч по разным углам.



Команда Жозе Моуринью продолжила беспроигрышную серию: «МЮ» не проигрывал в АПЛ с 23 октября, когда уступил «Челси» (0:4).



«Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла. «Эвертон» (51) — седьмой.