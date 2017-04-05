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5 апреля 2017, 0:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Ибрагимовича на 94-й минуте спас «МЮ» от поражения в матче с «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче 31-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.

Манчестер Юнайтед ушел от поражения в матче 31-го тура <span class=error>АПЛ</span> с <span class=error>Эвертоном</span>. Увеличить
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На 22-й минуте Лейтон Бэйнс после углового переправил мяч во вратарскую, где Фил Джагелка поставил корпус Маркосу Рохо и открыл счёт. В концовке Эшли Уильямс решил сыграть рукой возле собственных ворот и получил прямую красную карточку, а Златан Ибрагимович с пенальти развёл голкипера и мяч по разным углам.

Команда Жозе Моуринью продолжила беспроигрышную серию: «МЮ» не проигрывал в АПЛ с 23 октября, когда уступил «Челси» (0:4).

«Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла. «Эвертон» (51) — седьмой.

4.04.2017 22:00 основной раунд: 31-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Жозе Моуринью Роналд Куман
Голы
90+4′ Златан Ибрагимович 9
6 Фил Ягелка (Э. Уильямс) 22′
Составы
Давид де Хеа 1
Эрик Байи 3
Маркос Рохо 5
Джесси Лингард 14
Маркус Рэшфорд 19
Андер Агуэра Эррера 21
Златан Ибрагимович 9
Маруан Феллаини 27
57′ 65′ Эшли Янг 18
Люк Шоу 23
45′ Дэйли Блинд 17
Поль Погба 6
65′ Майкл Кэррик 16
Генрих Мхитарян 22
1 Васкес Хоэль Роблес
30 Мэйсон Холгейт
3 Лейтон Бэйнс
5 Эшли Уильямс 90+3′
6 Фил Ягелка
17 Идрисса Гуйе 45′
26 Том Дэйвис 88′
10 Ромелу Лукаку
18 Гарет Бэрри 54′
11 Кевин Миральяс 67′
38 Мэттью Пеннингтон
8 Росс Баркли 81′
29 Доминик Калверт-Льюин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
17 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 4
6 Угловые 5
9 Фолы 18
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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