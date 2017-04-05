Гол Ибрагимовича на 94-й минуте спас «МЮ» от поражения в матче с «Эвертоном»
«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче 31-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.
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На 22-й минуте Лейтон Бэйнс после углового переправил мяч во вратарскую, где Фил Джагелка поставил корпус Маркосу Рохо и открыл счёт. В концовке Эшли Уильямс решил сыграть рукой возле собственных ворот и получил прямую красную карточку, а Златан Ибрагимович с пенальти развёл голкипера и мяч по разным углам.
Команда Жозе Моуринью продолжила беспроигрышную серию: «МЮ» не проигрывал в АПЛ с 23 октября, когда уступил «Челси» (0:4).
«Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла. «Эвертон» (51) — седьмой.
|4.04.2017 22:00
|основной раунд: 31-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Эвертон
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Роналд Куман
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|17
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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